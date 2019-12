Teruel Existe avisa de que un grupo territorial en el Congreso le acercaría al 'sí' a la investidura de Pedro Sánchez

El diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, ha avisado este martes al PSOE de que si permite la creación de un grupo territorial en la Cámara baja, que no condene a su formación a quedarse en el Grupo Mixto, estaría más cerca de poder apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

Así lo ha explicado Guitarte en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras su primera visita al Palacio de la Zarzuela, en el marco de la ronda abierta por Felipe VI para buscar un candidato a la investidura.

Guitarte ha trasladado al jefe del Estado su disposición a apoyar la gobernabilidad, pero dejándole claro que la negociación que mantiene abierta con el PSOE, no está cerrada. Así, ha garantizado al Rey que no pondrá "obstáculos" a la investidura y su disposición a apoyar al candidato que concite el apoyo para ser designado, pero subrayando que no será un apoyo automático, sino que debe ser fruto de una "negociación".

El diputado turolense mantuvo un primer encuentro con la portavoz socialista, Adriana Lastra, el 27 de noviembre y, según ha explicado este martes, después sólo han mantenido otro contacto telefónico, con lo que "en modo alguno se puede dar por concluida la negociación". "Por nosotros no quedará que haya gobierno, pero apenas hemos iniciado la negociación", ha resumido.

La última palabra la tiene la mesa



En este contexto, ha destacado en su posición final tendrá un peso "muy importante" la postura que adopte el PSOE ante la creación del grupo territorial que Teruel Existe quiere constituir con UPN (Navarra Suma), Coalición Canaria (CC) y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), y al que después se podrían sumar Foro Asturias y Nueva Canarias.

Estas cuatro formaciones van a intentar crear su propio grupo para evitar el Mixto y tener mayor visibilidad, pero es la Mesa del Congreso la que tiene que autorizarlo. "Sería un gesto importante que se autorizase su constitución de cara a sus apoyos", ha dicho, en referencia al PSOE.

Y es que, según Guitarte, sería "paradójico" que él tuviera que salir "con un esparadrapo en la boca" a la tribuna de oradores y luego tuviera que dar "una rueda de prensa en la calle" para que los ciudadanos conozcan su opinión. "Los electores no nos han puesto aquí para que no podamos hacer nada, hemos venido aquí para poder trasladar nuestras ideas, mal favor haríamos al propio espíritu de la democracia si no podemos hacerlo", ha dicho

Si no les gusta ERC, que propongan otra vía



Al ser preguntado por las condiciones que está poniendo ERC sobre la mesa para abstenerse y facilitar la investidura de Sánchez, Guitarte ha subrayado que con su escasa representación no va decir cómo tiene que ser el gobierno que forme Sánchez.

Eso sí, ha señalado, en referencia al PP y Ciudadanos, que "no vale" criticar que Sánchez pueda permanecer en La Moncloa gracias a los independentistas catalanes y no hacer nada para plantear una alternativa. "Hay varias vías y no todas requieren el apoyo de los independentistas", ha indicado, sin especificar si esa opción sería más del agrado de su formación.