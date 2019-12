Juan Manuel Sosa abandona el Grupo Nacionalista y se pasa al Mixto

El consejero del Cabildo de Lanzarote Juan Manuel Sosa ha decidido pasar a formar parte del Grupo Mixto, abandonando así al Grupo Nacionalista que hasta hoy formaban Coalición Canaria (CC) y San Borondón en la primera institución insular merced al acuerdo suscrito para las últimas elecciones, según han confirmado fuentes nacionalistas.

Sosa ya había dimitido con anterioridad de su cargo de portavoz del Grupo Nacionalista y de hecho, registró su renuncia en la jornada de este lunes. Sin embargo, fue su actual partido (San Borondón) el que ha registrado la ruptura con CC en el Cabildo de Lanzarote y el pase del consejero al Grupo Mixto.

La ruptura no sólo hace referencia al cabildo sino también a los ayuntamientos de Tías y de Arrecife, donde ambos partidos también concurrieron a las últimas elecciones con una lista única. Está por ver ahora la decisión que adopte el edil de Arrecife Carlos Alférez ya que a pesar de militar en San Borondón, no ha expresado ningún tipo de discrepancia con los concejales de CC en la capital.

Con el paso de Juan Manuel Sosa al Grupo Mixto, los nacionalistas se quedan sin opciones para una hipotética moción de censura (si se produjera) a la presidenta cabildicia, la socialista María Dolores Corujo. CC se quedaría ahora con 7 consejeros y Lanzarote en Pie Sí Podemos 2 mientras que el grupo de gobierno (PSOE-PP) está formado por 13 consejeros, uno más de los necesarios para la mayoría absoluta. Si los nacionalistas pretendieran en algún momento presentar una moción de censura, no les bastaría con los 4 consejeros del PP como sí les hubiera sido suficiente antes de la marcha de de Sosa.