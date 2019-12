La sargento que denunció acoso por parte de los mandos de la Guardia Civil en Canarias, Gloria Moreno, ha sido absuelta del delito de falsedad en documento oficial. Quien la denunció fue Miguel Ángel Padial, el guardia civil acusado precisamente de dar un chivatazo a los furtivos pardeleros condenados en sentencia firme. Dos de de los furtivos, además, fueron condenados posteriormente por narcotráfico. Padial denunció a Moreno por haber elaborado un informe interno en el que alertaba a los mandos de la Guardia Civil de que el propio Padial, se dedicaba a avisar a los furtivos de las operaciones que contra ellos preparaba la policía. Ahora la Audiencia Provincial le ha dado la razón a la sargento, y aunque no entra a valorar la verdacidad del documento, asegura que no puede calificarse de "inveraz" y considera “lógico” que la sargento Moreno elevase ese informe, por “celo profesional” sobre las supuestas filtraciones de las operaciones de la Guardia Civil.

"El curso normal de esos documentos es que acaben en la Policía Judicial y en Asuntos Internos, sin embargo, en vez de investigarlo Policía Judicial de Costa Teguise, a quien le pertenecía, no hacen las gestiones mínimas para saber si esa información que se le da, que es gravísima, es verdad. Ni piden llamadas, ni se llama a testificar al resto de personas que estaban en Alegranza, nada. No es simplemente un chivatazo a los furtivos, es que allí había narcotraficantes", ha explicado Gloria Moreno en la primera entrevista que concede tras conocerse su absolución. "No se realizó una investigación en profundidad y de ahí el caso pasa al Juez Rafael Lis, muy conocido en Lanzarote, y lo archiva. Eso es lo que ocurrió", explica Moreno sobre el periplo de su informe. Cabe recordar que el Tribunal Supremo suspendió de empleo al polémico juez Rafael Lis por una falta muy grave de desatención en la tramitación de diligencias de otro caso, precisamente en Lanzarote. Escucha la entrevista completa a Gloria Moreno en Hoy por Hoy Lanzarote.

Moreno está dispuesta a pedir responsabilidades penales a todos los que "omitieron su deber de perseguir esos delitos", explica en la SER

La Sargento ha denunciado ser víctima de una cadena de acoso por ser mujer y por tener sentido del deber, con la connivencia del capitan Germán García, el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, Ricardo Arranz y el cooperador necesario, -su subordinado-, Miguel Ángel Padial, el supuesto autor de los chivatazos. Los tres están ahora acusados de un delito de abuso de autoridad y tendrán que declarar en el Tribunal Militar Central de Madrid por la querella que contra ellos presentó Gloria Moreno. El propietario de la isla de Alegranza se ratificó en sede judicial en una grabación "en la que dice que uno de los agentes, Padial en concreto, era un chivato mil por mil, y que fue testigo de que le hacía llamadas directamente a Fernando González Berriel (uno de los condenados posteriormente por un delito contra la Fauna) antes de subir a Alegranza, se puede imaginar por qué no prospera. Es fácil", explica Gloria Moreno.

Gloria Moreno no descarta tomar medidas contra la Fiscal del caso, Ramona Muñoz, que le pedía cuatro años de cárcel a Gloria Moreno

Según la defensa de Moreno, la actuación de la Fiscal no se ajusta al decreto que regula la actuación del Ministerio Fiscal. "Su actuación viola varios preceptos de este decreto", explica a la SER. Además, la propia Gloria Moreno ha mostrado su sorpresa por los vínculos familiares de la Fiscal. La sargento afirmó en los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote que le sorpendió que la Fiscal le pidiera cuatro años de cárcel "me sorprendió hasta saber quién era y saber los vínculos familiares que tenía", ha dicho tajantemente la sargento en la SER.