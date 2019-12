Costas pide ahora un informe y bloquea el desarrollo de Valcárcel

La conversión de Valcárcel en facultad de Ciencias de la Educación vuelve a bloquearse. Un correo electrónico enviado este miércoles al Ayuntamiento de Cádiz por parte de la Demarcación de Costas, dependiente del Gobierno central, obliga a emitir un informe técnico para avalar la operación urbanística, una exigencia que ha obligado al gobierno local de Adelante Cádiz a suspender el pleno extraordinario previsto para este jueves. El pasado 27 de noviembre la misma Demarcación de Costas había asegurado al Ayuntamiento en otro correo electrónico que ese informe técnico no era necesario.

La pesadilla burocrática de Valcárcel no cesa. Fue hace unas semanas que la secretaría municipal alertaba de que no se podía seguir adelante con la tramitación de la obra si Costas no emitía un informe favorable. Fue un jarro de agua fría en la intención municipal, porque esa exigencia obligaba a retrasar varios meses el desbloqueo urbanístico de este proyecto en la tramitación que depende del Ayuntamiento. El gobierno local que iba a convocar un pleno para ese trámite se vio obligado a suspenderlo.

A los pocos días, la secretaría municipal rectificaba y aclaraba que ese informe de Costas no era realmente necesario. Lo hacía en virtud de un correo electrónico enviado a la dirección de Urbanismo del Ayuntamiento por el jefe de la Demarcación de Costas, Patricio Poullet. "En relación a tu consulta, la actuaci´n contemplada en el estudio de detalle, y ya contemplada en el PGPU, en su día ya informado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, afecta levemente a terrenos incluidos en la servidumbre de protección, pero no al dominio público marítimo terrestre ni a la servidumbre de tránsito, pudiendo prescindirse ahora del informe sectorial, debiendo ser informado por este organismo el proyecto de urbanización", escribió Poullet en un mensaje enviado el 27 de noviembre. El Ayuntamiento convocó para este jueves 12 de diciembre un pleno extraordinario que iba a permitir sacar adelante el plano de detalle de Valcárcel, trámite necesario para empezar la obra.

Pero este miércoles 11 de diciembre el mismo Poullet se ha desdicho. Atribuye a un "error interpretativo" el contenido de su anterior correo y aclarar que "de acuerdo con lo establecido en el artículo 224.4 b) el servicio periférico de Costas emitirá informe cuando se trate de estudios de detalle". De esta forma, el jefe de la Demarcación exige ahora un informe preceptivo antes de aprobar el plano de detalle. Un informe que el Ayuntamiento no tiene, puesto que Costas no lo ha elaborado, y eso ha llevado al gobierno local a verse en la obligación de suspender el pleno previsto para este jueves.

Fuentes del gobierno municipal no creen que sea una casualidad que este mensaje de Poullet haya llegado el día antes del pleno extraordinario y ven "mala fe" en la gestión de la Subdelegación del Gobierno, de la que depende Costas. Ven un intento de manchar la gestión municipal y creen que da alas a las críticas que la Junta de Andalucía está haciendo sobre Valcárcel y su conversión en facultad, justo cuando ni siquiera está clara la financiación del proyecto.