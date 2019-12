Es uno de los referentes en busca del gol que tanto escasea en el CD Tenerife en las últimas jornadas, aunque por sus palabras parece que dicho problema se solucionará en breve cuando el grupo termine de asimilar los conceptos que Rubén Baraja aplica con el resto de su cuerpo técnico.

Es Dani Gómez (Madrid, 1998), el jugador llegado a la isla en calidad de cedido por el Real Madrid y que este miércoles fue protagonista en la antena de la Cadena SER. Comentó el atacante blanquiazul lo especial que será para el la cita de este sábado ante el equipo de su localidad: “He vivido toda mi vida allí y he jugado en ese club. Tengo gente que conozco y mi hermano también defendió esa camiseta aunque me he enfrentado anteriormente a ellos en categorías inferiores con buenos resultados”, declaró el nueve del conjunto tinerfeño.

Son muchos los aspectos a mejorar en el juego blanquiazul y el nueve reconoce que “antes éramos previsibles al tener mucho el balón, aunque de cara a la puerta rival teníamos poca eficacia. Nuestros rivales se dieron cuenta de como nos podían ganar y nos esperaban para luego salir a la contra. A todo esto hay que añadir que éramos muy vulnerables en las jugadas que teníamos que defender a balón parado. Tras la marcha de Garai hemos tenido cierta inestabilidad que no le ha sentado nada bien al grupo” señaló.

Pero no son los únicos problemas que veía el delantero, reconociendo que lo llegó a pasar mal cuando se dio cuenta que no disputaba los minutos que creía que iba a tener: “no fueron buenos momentos los que pasé estando Garai al frente del equipo puesto que llegue a sentir frustración” reconoció un Dani Gómez que vio como esa sensación de angustia le pudo pasar factura de no haber reconocido su error en las redes sociales del que posteriormente se arrepintió: “las redes sociales son peligrosas y nunca quise ofender a nadie por lo que pedí perdón en su momento si llegué a ofender a alguien”, recordó.