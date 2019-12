Empresarios y sindicatos exigen que no se retrase más la Escuela de Hostelería

Empresarios y sindicatos advierten de que la Escuela de Hostelería de Ibiza no puede retrasarse "un minuto más", porque es una infraestructura básica para la isla. Recordemos que el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha anunciado que quiere renegociar con el Govern la financiación de esta obra que tiene un coste de diez millones de euros, de los que cinco y medio llegan con fondos de la ‘ecotasa’ y el resto, cuatro millones y medio los aportaría la institución insular. Esto según el convenio firmado en la pasada legislatura, que ahora el nuevo gobierno cuestiona y pretende modificar para que el ejecutivo autonómico asuma este coste.

El presidente de la PIMEEF, Alfonso Rojo, reconoce que "no es normal que Ibiza tenga que seguir pagando con fondos propios infraestructuras que deben costear los gobiernos central y autonómico". Rojo dije que se pondrán de lado del Consell, si es necesario, pero avisa que "en ningún caso puede haber más demoras "en un proyecto que ya tendría que haberse iniciado hace tiempo. De hecho, recuerda que la aportación de los fondos del impuesto turístico "es del año 2017."

Pero además Rojo avanza que no están de acuerdo con el plan de estudios de la futura escuela, no quieren que sea un modelo "similar" al de Mallorca. Pero sobre todo lo que no quieren es que la gestión sea política sino que los empresarios deben tener un papel protagonista. El presidente de PIMEEF anuncia que este será uno de sus principales caballos de batalla. Asegura que la administración y ejecución del proyecto educativo de la Escuela de Hostelería no puede ser "funcionarial" sino que debe estar en manos de los empresarios a través de una fundación, aunque se tengan el asesoramiento del Consell de Ibiza.

Los empresarios tienen prisa para que se ponga la primera piedra pero la realidad camina por otro lado. El último pleno del Consell aprobó el pliego de cláusulas administrativas que serán la base para sacar a concurso la remodelación de uno de los pabellones de Sa Coma donde se ubicará Escuela de Hostelería.

Los sindicatos reclaman agilidad en los plazos.

Y los sindicatos también son muy críticos con la demora de la Escuela de Hostelería de Ibiza. Resaltan que cada vez hace falta más mano de obra cualificada en la isla por la proliferación de hoteles de cinco estrellas y por tanto es "urgente" tener trabajadores formados aquí en la isla, por los problemas que hay para traer mano de obra de fuera de las Pitiusas, por el hándicap de la vivienda.

Consuelo López, secretaria de organización de Comisiones Obreras en las Pitiusas, dice que hay que acabar con la disputa política porque es necesario que esta infraestructura sea una realidad "cuanto antes".

López recalca que los empresarios vienen advirtiendo en los últimos años de los quebraderos de cabeza que tienen para encontrar personal formado tanto en el sector de la hostelería como en el de restauración. De ahí que sea fundamental agilizar todos los plazos para que esta Escuela sea una realidad cuanto antes y "no haya más retrasos".