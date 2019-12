El joven desahuciado denuncia que su centro escolar no apoyó una huelga en solidaridad con él

Óscar ha tenido muchos apoyos, entre ellos los de sus compañeros de centro escolar, aunque no los de la Dirección… Y es que Óscar pidió a la directora con varios escritos que sus compañeros pudieran hacer huelga por solidaridad a su situación, pero la Dirección no se dignó a responder.

Jaime Bueno, abogado laboralista considera que se ha conculcado el derecho fundamental a la huelga al no responder el centro. Y es que estaríamos hablando de una huelga de solidaridad por derechos a la vivienda y a la libertad de expresión. Bueno considera que por silencio administrativo hablaríamos de un sí aunque insiste, el centro debería haberse pronunciado.

En la Cadena Ser nos hemos puesto en contacto con el centro, Virgen del Carmen de Palma, un colegio privado concertado dirigido por los Hermanos de la Sagrada Familia, entidad titular que, tal y como se puede leer en su página web, "ofrece un proyecto educativo centrado en el desarrollo armónico de todos los valores humanos y cristianos de nuestros alumnos".

Desde el centro declinan hacer declaraciones, argumentando que no pueden facilitar información relacionada con un menor del Centro. No aclaran si el centro recibió o no la solicitud, tal y como indica el alumno. Se amparan en la ley de Protección de Datos.