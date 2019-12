Yllanes sobre los pluses de 22.000 euros para vivienda: "No me parece exagerado"

El vicepresidente del Govern defiende que los altos cargos originarios de la península y de las islas menores cobren un extra de 22.000 euros al año sólo para pagar un piso y viajar a sus ciudades de origen. Rechaza que la cantidad, que se queda en 1.833 euros mensuales y que no tienen que justificar, suponga un privilegio. Y es que Juan Pedro Yllanes recuerda que la vivienda y el transporte en Mallorca son "son enormemente caros y difíciles de conseguir".

Diario de Mallorca ha avanzado que el cobro de estos sobresueldos por parte de cuatro altos cargos de Podemos fichados de la península han generado malestar en el seno del pacto. Sin embargo, esta cantidad también la cobran los altos cargos originarios de Menorca e Ibiza. Se trata de una indemnización anual para compensar los gastos de desplazamiento y residencia en Mallorca. Una cantidad que no tienen que justificar y que se paga en doce mensualidades, de 1.833 euros cada una.

Se trata del doble del salario mínimo interprofesional, que en España está en 900 euros y mucho más de lo que cobran trabajadores públicos por residir en la isla. Un Guardia Civil percibe 68 euros al año como complemento de insularidad por vivir en Mallorca, lo mismo que un agente de la Policía Nacional. Un médico cobra 95 euros al mes en concepto de plus de insularidad por vivir en Mallorca.

El vicepresidente del Govern no lo considera un privilegio y cree que no se puede comparar con la situación de otros trabajadores de la comunidad autónoma. "Creo que es algo que la Ley establece para que los que no viven aqui puedan desplazarse para hacer un trabajo especializado y con una responsabilidad en esta comunidad autónoma, por lo que creo sinceramente, que no hay que establecer estos términos comparativos".

Continúa el vicepresidente afirmando que "estos trabajadores, que me encantaría que tuvieran unos sueldos superiores, entiendan que esto lo que hace es traer conocimiento y valor añadido al Govern balear". Yllanes afirma que la vivienda y el transporte "son enormemente caros y difíciles de conseguir". Cree que es la única forma de atraer a personas especializadas desde otros puntos.