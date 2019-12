Martín Zabalza sobre la conferencia de un etarra en la UPV: "No me imagino que en Navarra pueda suceder algo parecido"

El director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza, se manifiesta muy crítico con la intervención pública de un etarra condenado por asesinato en la Universidad del País Vasco en Vitoria. Zabalza entiende que este tipo de actuaciones no respetan a las víctimas de ETA.

"Creo que en Navarra estamos trabajando para que dentro de las aulas, también en las Universidades, tengamos un proyecto de suma, de convivencia y para eso es importante que las víctimas tengan respeto y este tipo de actuaciones no respeta a las victimas de ETA; no estamos de acuerdo absolutamente y no me imagino yo que en Navarra pueda suceder algo parecido".

El responsable de Paz y Convivencia expresa que "una persona que ha asesinado, que no se arrepiente de sus asesinatos, vaya a una universidad para hablar de no se qué, no me parece positivo". "Cuando hablamos de convivencia tiene que ser basada en una memoria crítica y esa memoria crítica supone en primer lugar arrepentimiento del dolor que ha causado y supone realizar una memoria positiva que genere convivencia y no genere confrontación.