Fuentes de VW confirman a la SER su sorpresa y decepción por la convocatoria de huelga

La empresa VW Navarra confirma a SER Navarra que les ha parecido una propuesta de huelga desproporcionada y que aunque tiene potestad para aplicar esta medida de forma unilateral, ha habido diálogo con la parte social. Creen que la convocatoria tiene un componente más bien ideológico, porque en realidad no tiene una excesiva afección sobre el grueso de la plantilla, puesto que no es grande el porcentaje de bajas y menos las de larga duración.

Aseguran que su objetivo es que la plantilla tenga una buena atención sanitaria si caen enfermos y que se recuperen cuanto antes. Apuntan que la atención vía mutua puede agilizar las listas de espera y garantizar intervención más pronta con respecto a la sanidad pública, y que esto puede mejorar las tasas de absentismo.

De hecho, todas las grandes plantas del sector en España, a excepción de Nissan, tienen ya adoptada la misma fórmula.

Esta convocatoria, concluyen es aún más sorprendente con una planta como la de Landaben en un momento de bonanza tras la llegada del segundo modelo y un tercero en ciernes. Por eso muestran su preocupación ante la posibilidad de que esta convocatoria pueda afectar a la decisión de la empresa de desviar parte de la producción a otras plantas de la marca.