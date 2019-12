Huelga en educación

Se trata de una huelga de profesores que reclaman que se anule la ampliación del horario lectivo de los docentes, que supuso el paso de 21 a 25 horas en primaria y de 18 a 20 en secundaria.

Los datos de la Xunta indican que en la provincia de Pontevedra esta huelga ha tenido un seguimiento del 15,60%, siendo la provincia dónde la huelga ha tenido un mayor seguimiento. En primaria, el seguimiento ha sido de casi el 21% y en secundaria han ido a la huelga el 12% de los profesores.

La Consellería de Educación agradece la responsabilidad de la comunidad educativa, que permitió que no hubiera incidentes y sobre los motivos de la huelga dice que, en el actual momento de incertidumbre política y económica por la falta de gobierno del Estado, no es posible negociar una modificación del horario lectivo de los docentes, dado que el Ministerio no asegura los fondos necesarios para el incremento de personal. Así lo deja claro José Manuel Pinal, director xeral de Centros y Recursos Humanos de la Xunta.

La Xunta insiste en que los resultados del Informe PISA refuerzan que están en el camino correcto, porque las comunidades que están a la cola, tienen el horario lectivo menor de 18 horas que reclaman los sindicatos.

Y por su parte los sindicatos se manifestaron esta mañana en Santiago de Compostela. Desde la CIG Ensino, Xacobe Rodríguez habla de un 60% de seguimiento en la provincia de Pontevedra.