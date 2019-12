Fraternidad del pueblo español versus unidad nacional

Con los únicos votos en contra de Vox, la corporación local arandina daba luz verde este jueves a un paquete de medidas para dar un paso más en el camino de la recuperación de la memoria y de la reconciliación de las dos Españas. El resto de los grupos políticos se ponía de acuerdo para dar luz verde a una enmienda a la totalidad a la moción que este partido había planteado pidiendo que se dedique un monumento o el nombre de una calle o plaza a la ‘Unidad Nacional’.

Además de retirar los símbolos del franquismo que aún quedan en el municipio, la propuesta aprobada implica tramitar con la Junta de Castilla y León la puesta en valor del campo de concentración que Aranda albergó de 1937 a 1939. La idea es convertir este recinto, situado en los talleres de la estación de ferrocarril del Montecillo que estaban a medio construir al comenzar la contienda, en un espacio que sirva a las generaciones actuales y futuras para recordar los errores que en el pasado llevaron al enfrentamiento armado civil con el fin de no repetirlos. El portavoz de Podemos, recalcaba que ninguna de estas medidas tiene espíritu revanchista, sino reconciliador. “A mí, sinceramente, me gustaría que en el futuro, cuando haya dinero, porque hay que hacer muchas cosas más urgentes en Aranda, poder tener un centro de memoria en el que la gente, los jóvenes, los niños, también los mayores, podamos asistir para ver lo que sucedió durante esos años tan tristes y que sirvan de ejemplo para que no se vuelvan a repetir”, argumentaba Andrés Gonzalo.

Vox votó en contra de la enmienda a la totalidad de su moción / cadena SER

El portavoz de Vox inició el debate, que aglutinaba su propuesta inicial y la enmienda a la totalidad del resto de los grupos. Vicente Holgueras arremetió contra el PP, por el que se siente traicionado al haberse echado atrás después de haber negociado con su partido la idea de instalar una bandera de España en la Plaza de la Constitución. “Entendemos que esto es un boicot a Vox, que es la definición del enemigo, los excluidos; no interesamos, pues no somos políticamente correctos, somos un partido de derechas que no tenemos complejos”, expresaba Holgueras.

La última de las propuestas de esta enmienda a la moción de Vox es la de crear un “monumento a la Fraternidad del pueblo español”, que el portavoz del grupo Popular insistió en que podría concretarse en la instalación de esa bandera.