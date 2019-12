San Francisco es la calle de Bilbao con más viviendas de uso turístico

Según los datos actualizados a 31 de octubre de 2019 en el Registro del Gobierno Vasco, Bilbao cuenta con un total de 709 viviendas o habitaciones de uso turístico, del total de 3.683 que existen en Euskadi.

Dentro de la Villa, la calle que cuenta con más alojamientos de este tipo es la de San Francisco, ya que alberga un total de 16. Le siguen en el ránking Iturribide (15), Alameda Rekalde (13), y Ronda y Licenciado Poza, ambas con 11.

Por barrios, el Casco Viejo se lleva la palma, pero otros barrios que cada vez cuentan con más alojamientos de tipo turístico registrados en el Registro del Gobierno Vasco son Bilbao La Vieja o Uribarri.

En cuanto al resto de municipios bizkainos, después de Bilbao es Getxo el que más viviendas de este tipo cuenta, con un total de 76. Le siguen Bermeo (55), Lekeitio (43) y Bakio, con 42 habitaciones o viviendas de uso turístico.

No obstante, aún quedan municipios que no cuentan con este tipo de alojamientos. En total, son 28 de los 112 que hay en Bizkaia los que no tienen registrado ninguna vivienda o habitación de uso turístico, entre ellos, el más pequeño de Bizkaia, Arakaldo.