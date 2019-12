Luis César: "Los culpables del cambio de presidente somos nosotros"

Luis César Sampedro, técnico del Deportivo, ha valorado por primera vez la salida de Paco Zas y su consejo anunciada esta semana. Entiende el preparador de Arousa que los verdaderos culpables de la salida del consejo están en la caseta blanquiazul. "Nosotros tenemos que estar al margen, no tiene que influir para nada. Es doloroso que pase esto pero ha ocurrido por culpa de los que estamos aquí abajo. Los culpables somos nosotros", destaca el preparador blanquiazul. Cree que su equipo tiene que "resistir" y para eso necesita ", valentía, coraje, disciplina y confianza".

No considera la salvación como una "utopía". Reconoce que el equipo ha tenido que actualizar sus objetivos y pensar el salvarse. "Tenemos que conseguir ya la victoria. No admite más demora. Pero tengo que recordar que estamos a 13 de diciembre y cuatro meses es demasiado para este club. Los problemas van aumentando", afirma Luis Cesar.

Asegura el preparador gallego que su equipo sigue una clara línea ascendente aunque haga mucho tiempo que no gana. "El otro día fue un puñetazo en la cara inesperado. Pero ya no hay que mirar hacia atrás".

Sin Longo y sin Aketxe

Dos de las estrellas del proyecto de Carmelo del Pozo para la temporada actual se quedan fuera de la convocatoria para Ponferrada. Samuele Longo y Ager Aketxe son dos de los descartes que Luis César ha dado a conocer este viernes para el duelo de El Bierzo. Los dos atacantes tenían el cartel de indiscutibles en el once no hace demasiado. Aketxe, titular en las últimas semanas en la posición de falso nueve, y Longo, que jugó el segundo tiempo ante el Zaragoza, se quedan en A Coruña. "No es castigo ni nada, solo decido sacar a estos dos". Por otro lado, el canterano Yago Gandoy, es la principal novedad "Yago Gandoy entra porque me hacía falta un centrocampista puro. Es que necesito centrocampistas y necesito uno".