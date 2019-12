Un concejal de Ador, sobre Cayetana Álvarez: "¿Soy el único que ve un pene en su garganta?"

Polémica en las redes sociales a causa de un comentario a una fotografía publicada en Facebook el concejal de Gent d'Ador, Ángel Mascarell.

El edil ha publicado una foto de la portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo. En el texto dice"Soy el único que ve que esta señora tienen un pene, con testículos y todo, atravesados en su garganta".



Captura del comentario en Facebook / Redacción

Radio Gandia SER ha hablado con el concejal de Ador, Ángel Mascarell. A las 13:45h se mantenía firme y aseguraba que no se retractaba de su comentario, que lo había hecho "en tono de humor" y en su "perfil personal de Facebook".

No obstante ante la dimensión de su comentario sobre las 14:30h ha borrado de su perfil el comentario y ha pedido disculpa diciendo que que había hecho un comentario "poco acertado, parece que ha muchas personas les parece mal. Por mi parte si he ofendido a alguien pido disculpas y lo borro". También añade como frase final que "quiero decir que para mí siempre no es no", en clara alusión a las polémicas palabras de Cayetana Álzvarez de Toledo.



Por su parte el PP ya ha pedido la dimisión del concejal por este comentario machista. El gandiense Óscar Gamazo, diputado del PP en el Congreso, se ha sumado a la voz unánime del PP para que dimita.