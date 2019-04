Álvarez de Toledo incendia el debate a seis con sus palabras sobre la violación

La reforma de los delitos sexuales ha eclipsado esta noche el bloque dedicado a la política social dentro del debate a seis celebrado en TVE cuando la cabeza de lista del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cuestionado que todo lo que no sea un sí es un no, tal y como plantea la reforma socialista. La respuesta más contundente a esta afirmación ha llegado de la mano de la número dos de Unidas Podemos por Madrid, Irene Montero, que le ha reprochado que "ponga en duda" cuándo se viola a una mujer.

"El consentimiento afirmativo. Dice (su programa) "garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un sí es un no. ¿De verdad van a garantizar eso?. ¿Un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no? Una duda ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?", ha preguntado a la cabeza de lista del PSOE por Sevilla, María Jesús Montero, que ha respondido: "No es no. No es no, sobre todo, en el consentimiento femenino".

Irene Montero, por su parte, ha pedido a las mujeres que vayan a votar el 28 de abril porque es importante para sus vidas. "Como gobierne la derecha ya vemos lo que va a ocurrir, cuando una mujer quiere abortar le van a decir "tenías que haber pensado más lo que llevas dentro"; cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo para decirte "hombre querida no es para tanto, yo no digo que sí todo el rato, todas las veces, yo no digo que sí hasta el final", ha afirmado.

Igualmente, ha añadido que en este país las mujeres han dicho "claramente" que "solo sí es sí" y eso, a su juicio, tiene que pasar a la ley.

Para la candidata popular, esta afirmación es acusarla de justificar una violación. "Usted me está acusando de justificar una violación", ha dicho al tiempo que le ha retado a repetirlo. Montero entonces ha subrayado que no se puede poner en duda cuando se viola a una mujer y ha sugerido a Álvarez de Toledo que vaya a los tribunales, algo que no ha descartado.

La 'popular' ha acusado de "indignos" a Podemos, al que atribuye haber llevado al feminismo a una lucha "desquiciante" que enfrenta a hombres y a mujeres, un reproche que también ha realizado contra los socialistas. Además, ha asegurado que ni todas las mujeres son víctimas ni todos los hombres violadores. Finalmente, ha insistido en que Montero repitiese su afirmación, pero ésta ha preferido dedicar el tiempo restante a sus propuestas.

Por su parte, María Jesús Montero ha defendido la reforma del Código Penal que plantean los socialistas. "Para intentar que no se produzcan situaciones como la que usted a referido con muy poco respeto", ha dicho aludiendo también a Álvarez de Toledo.

En la misma línea, la ministra ha señalado que hay que ser capaz "de que no se vuelvan a repetir intervenciones como la de Álvarez de Toledo". "El feminismo no es lo contrario al machismo. El feminismo persigue la igualdad real", ha apuntado.

Tampoco ha gustado la afirmación al número dos de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, que la ha calificado de "gravísima" y ha pedido que la revise. "Te lo digo como hombre. No es no. Un silencio es un no", ha subrayado. Por su parte, Aitor Esteban, cabeza de lista del PNV, también se ha mostrado a favor de reformar el Código Penal para evitar sentencias como la de La Manada.

Inés Arrimadas, por su parte, ha apuntado que lo que no van a hacer desde Ciudadanos es aceptar lecciones de igualdad de mujeres que lo que quieren es echar a miles de algunas mujeres de la manifestación del 8 de marzo o que se creen que sólo ellas pueden hablar de la igualdad. "De hecho yo creo que hay partidos políticos como el partido comunista que las mujeres que mejor acaban viviendo cuando gobierna el comunismo son las líderes de los partidos comunistas y no las mujeres que trabajan fuera de la política", ha señalado.