Cs y El Pi apoyan a Més para eliminar el sobresueldo de altos cargos de la Península

Ciudadanos, El Pi y Més per Mallorca apoyarán la enmienda de Més per Menorca que pide eliminar el sobresueldo de 22.000 euros anuales, sin justificación, para los miembros del Govern, altos cargos y personal eventual que vengan de la Península a trabajar en las Islas. Tanto PSIB como PP y Vox, que no apoyarán la propuesta, consideran que es una cuantía adecuada para desplazamientos entre las Islas y para la residencia.

La próxima semana en el debate de los presupuestos autonómicos de 2020 lo más probable es que se acabe rechazando esta enmienda de los ecosoberanistas de Menorca. Més quiere eliminar este complemento para aquellas personas que vengan de fuera de nuestro archipiélago a trabajar, pero seguir pagándolo, como se ha hecho durante veinte años, a los altos cargos que residan en Menorca, Ibiza o Formentera.

Tanto la diputada de Ciudadanos, Patricia Guasp, como en El Pi, Josep Melià, defienden que además que debe estar justificado el destino de este sobresueldo.

Por su parte, en el PSIB, su portavoz parlamentaria, Silvia Cano, admite que hay discrepancias con los socios de Govern y considera que es una partida adecuada.

En el PP, su presidente en las Islas, Biel Company, es partidario que se eviten los abusos de este complemento y cree que el debate lo han abierto los socios de Més por querer ahora suprimirlo, cuando, por ejemplo, recuerdan que en la pasada legislatura lo cobraba la consellera de Transparencia, Participación y Cultura, Esperança Camps.

Por último, en Vox, su diputado Sergio Rodríguez, añade además que no tiene que haber discriminación por el lugar de residencia y que si alguien lo ha cobrado de forma injustificada lo tiene que devolver.

Declaraciones de los diputados tras la tradicional copa de fin de año en el Parlament balear, que por cierto Vox no ha podido brindar porque dicen que se pensaban que era a la una de la tarde y no a las doce del mediodía.