Vicente Moreno: "El partido contra el Celta es importante, pero no es una final"

Penúltimo entreno a puerta cerrada del RCD Mallorca para preparar el partido el próximo domingo a las 14:00h en Balaídos contra el Celta de Vigo. Vicente Moreno asegura que es un partido capital para los intereses de ambos conjuntos, pero, por lo menos para él, no es una final:

"Final es cuando no hay nada más detrás de ese partido, no lo vamos a negar es un partido importante porque el Celta no es un equipo que deba estar ahí en esa situación por el club que es...La realidad es que ahora está ahí y si ganamos, hace que no sume el rival".

Queda un entreno para determinar si Lago Junior y Dani Rodríguez pueden entrar en la convocatoria, ambos jugadores no han completado todos los entrenamientos con el grupo y son seria duda para el encuentro contra el Celta:

"Mejor de lo que estaban y peor de lo que estarán mañana, vamos a ver como respiran...Tenemos pendiente el entreno de mañana, hoy tampoco han hecho demasiado, se han probado de forma específica, no es fácil que puedan estar en el once".

Vicente Moreno juega en un campo, contra el Celta, por história y magnitud, de Primera División

"Es un rival que si miras jugador por jugador a nivel económico hay mucho dinero en el terreno de juego y eso es sinónimo de calidad y buenos jugadores"



Domingo a las 14:00h Celta vs Real Mallorca, 14 puntos tiene el mallorca que es 17º, uno menos, 13, tiene el Celta que abre las posiciones de descenso, es 18º.