Jesús Antonio Gómez: "La Consejería quería romper la unidad de los pescadores para obligarlos a faenar"

"Aquel día me dieron ganas de llorar", cuenta Jesús Antonio Gómez mientras señala a la playa de Villananitos, hoy despejada, pero hace dos meses colapsada por las toneladas de peces y crustáceos fallecidos por el episodio de anoxia. Fue la puntilla para la delicada situación ambiental del Mar Menor y un mazazo para el sector pesquero, articulado en torno a la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar.

Gómez era entonces el patrón de esta cofradía, pero las diferencias internas con algunos pescadores por el reparto de las ayudas, a su juicio poco solidario, así como su enfrentamiento con el Gobierno regional, le ha llevó a renunciar a este cargo. "Los pescadores no se han sentido respaldados para nada por la Comunidad Autónoma. Nos hemos sentido ninguneados desde el primer momento", ha criticado critica este pescador ya jubilado, pero vinculado al sector como armador.

"Los pescadores salieron a faenar obligados porque no tenían ayudas", ha contado en la antena de 'A Vivir Tierra y Mar' sobre el paro que decidieron llevar a cabo tras la anoxia y al que pusieron fin a mediados de noviembre. "La idea de la Consejería era romper la unidad de los pescadores para que los pescadores volvieran a faenar" y por eso se planteó un reparto de las ayudas que no entendía solidario, según ha narrado. "Ha sido un camino tortuoso porque la Consejería ha estado echando balones fuera".

Ha respondido también al presidente regional Fernando López Miras, tras la declaraciones en las que responsabilizaba al conjunto de la sociedad murciana de la situación en el Mar Menor. "No voy a emplear palabras malsonantes", señala, antes de apuntar que "los pescadores hemos respetado el Mar Menor, nosotros no hemos contaminado el Mar Menor" y recuerda que su actividad se acoge al reglamento de pesca de 1910, posteriormente actualizado en 1986.

"Los precios no son los habituales para esta época, y eso no se recupera en un día ni en un año", apunta sobre el futuro del sector en la lagua, al que además de esta caída del consumo también le preocupa los daños que pueden haber sufrido los fondos marinos y cómo influirá en las capturas de futuras campañas. Cree que la DANA de septiembre "agravó un problema que no viene de ahora, sino de hace 30 años".

"Esperan unos años malos para la pesca", concluye. Sin embargo, fuera ya de su cargo al frente de la Cofradía, espera que sus compañeros no se dejen manipular por las administraciones y que se marque una hoja de ruta clara con los objetivos para la recuperación del Mar Menor.