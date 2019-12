Getafe concede 91.816 euros en ayudas para la escolarización en infantil

La Junta de Gobierno de Getafe ha aprobado una partida de 91.816 euros para ayudas a la escolarización de los niños en el primer ciclo de educación Infantil que va de 0 a 3 años. Serán 258 las familias que podrán beneficiarse de este apoyo municipal que busca potenciar la escolarización a estas edades más tempranas.

Las cantidades mensuales que podrán recibir se encuentran entre 12,5 y 83, 32 euros en función de la situación de cada caso, según Noticias para Municipios.

No estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Getafe, no haber solicitado estas ayudas para el curso en ninguna escuela infantil o casa de niños públicas de Getafe, recibir ayudas similares de otras administraciones o superar la renta per cápita establecida en las bases, son algunos de los motivos que han descartado otras solicitudes.