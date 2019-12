Valdemoro pinta de blanco el paso de peatones arcoíris que daba paso al centro Pedro Zerolo

El paso de peatones pintado con los colores de la bandera arcoíris, la bandera LGTBI, que da acceso al centro de asociaciones Pedro Zerolo, vuelve a tener todas sus rayas en su color original, el blanco. Esto se ha producido tras terminar las obras de asfaltado de la calle Río Manzanares, donde está situado.

Una modificación que ha denunciado la asociación Valdiversa de Valdemoro, recordando que era uno de los dos pasos de peatones que se pintaron en 2016 con los colores de esta bandera. Creen desde esta asociación que la decisión no es casual y que busca agradar a Vox, partido que apoyó la investidura del actual alcalde de Ciudadanos, Sergio Parra. Creen que si no se hubiera realizado el asfaltado, no se habría tocado, pero una vez hecho, “lo han quitado y así no molestan a sus compañeros de Vox”. Esta asociación ha enviado una carta al alcalde solicitando que se vuelva pintar con la bandera LGTBI, aunque todavía no han tenido respuesta.

Desde el Ayuntamiento se explica que el pintar este paso con la bandera arcoirirs fue un gesto relacionado con la inauguración del centro Pedro Zerolo, por eso una vez acometida se ha suprimido, según EFE. Recuerdan también que Valdemoro se sumó a las celebraciones del World Pride 2017 con iniciativas como la colocación de bancos de colores o de banderas arcoíris.

Desde Valdiversa se critica, sin embargo, que el gobierno no haya acometido las medidas a que se comprometió el alcalde en campaña electoral a través de la iniciativa de Arcópolis ‘Vota en color’.