Gairebé meitat dels conselleries tornen a exhibir el llaç groc en la façana

Gairebé la meitat de les conselleries de la Generalitat s'han saltat la mesura cautelar que va imposar un jutge el 20 de setembre i tornen a exhibir llaços grocs en la façana dels seus edificis. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) mantenia que el Govern havia de vetllar per la neutralitat dels espais públics, fins i tot fora del període electoral. Fuentes del Govern desplacen tota responsabilitat a les conselleries. Asseguren que van manar instruccions a cada Departament quan van rebre l'ordre del jutge, però que des de llavors no han tornat a fer-ho per que consideren als consellers els responsables del que facin els treballadors en cada Departament o en els centenars d'edificis públics que pengen de cadascun.

FOTOGALERIA / Cadena SER

Fa setmanes que hi ha llaços visibles en les façanes del Departament d'Agricultura, el de Polítiques Digitals, Empresa o Salut. La Conselleria de Salut els exhibeix de forma més discreta adornant un gran arbre de Nadal amb llaços grocs a la porta de l'edifici, mentre que el Departament d'Interior fins fa unes hores, a més d'un gran llaç i imatges dels presos independentistes, tenia a la porta del seu edifici imatges del Tsunami Democràtic animant a la mobilització. Preguntat per aquesta redacció, el conseller Miquel Buch, l'únic que l'ha fet, va ordenar retirar les imatges. Hores després, els treballadors les van reposar substituint aquelles del Tsunami, que van incomodar, per una imatge del expresident Carles Puigdemont.

Els qui han penjat aquests símbols són els membres de l'Assemblea de Defensa dels Institucions Catalans (ADIC), que asseguren que “mai han vist a un conseller posant un llaç” encara que reconeixen que “una altra cosa és que els sembli bé”. El portaveu de ADIC en la Conselleria d'Interior, que no vol donar el seu nom per por de represàlies, considera que ara els han obligat a retirar els símbols perquè “el TSJC pressiona als representants del Govern”. Ells els han tornat a col·locar perquè consideren que, malgrat la mesura cautelar, estan en el seu dret: “Com a servidors públics estem obligats a denunciar aquestes vulneracions de drets civils i polítics i, amb això, defensem també a la ciutadania”, manté el portaveu. La resta de conselleries no han rebut cap advertiment.

Donis del 20 de Setembre, el Govern té la prohibició de penjar llaços grocs, estelades o cartells independentistes com a mesura cautelar que va fixar la sala contenciosa del TSJC, en un cas obert per una querella de l'entitat Impuls Ciutadà contra el president Quim Torra per la pancarta del balcó de la Generalitat. En l'acte, el jutge argumentava la mesura referint-se a la doctrina del Tribunal Constitucional que assegura que “les institucions públiques, a diferència dels ciutadans, no gaudeixen del dret Fonamental a la llibertat d'expressió”. El magistrat afegia que si la neutralitat dels espais públics “si bé s'ha de reforçar en el període electoral, s'ha de mantenir sempre”. La causa té una peça oberta a la sala Civil del TSJC, que ha de decidir si veu responsabilitats penals i que pot tornar a portar a judici al president, que espera la sentència per fets similars.