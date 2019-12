'Treeline' se lleva el gran premio del festival de cine de montaña

La película Treeline dirigida por Jordan Manley ha sido galardonada con el Gran Premio del BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia 2019. Los árboles son el eje principal de esta obra grabada en bosques de la Columbia Británica, Japón y Nevada. Su mensaje, está dirigido a la humanidad, para que refuerze su vínculo con la naturaleza. Una obra maestra.

El Jurado del BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia formado por Rossana Stedille, Irene Larraza, Keith Partridge y Gaizka Bourgeaud, ha aportado las siguientes justificaciones a la hora de completar el palmarés:

"En un mundo en el que corremos el riesgo de que la conexión entre la humanidad y el mundo natural se pierda, esta película da a conocer una orden superior y una red de inteligencia natural que ha existido desde hace millones de años, mucho antes que la nuestra. Con imágenes evocadoras, personajes sutiles, la ciencia como protagonista, una banda sonora misteriosa y un argumento convincente, la película transmite un mensaje que deberíamos escuchar, para poder protegernos y proteger a aquello que nos rodea".

El realizador polaco Dariusz Zaluski, por su parte, se llevó el galardón al mejor director por su película, Ostatnia Góra (The Last Montain), largometraje que precisamente abrió esta edición del Mendi Film. The Final Ascent: The legend of Hamish MacInnes se llevó el Eguzkilore que corona al mejor guión y Cholitas fue galardonado con el premio especial del jurado.