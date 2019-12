Se buscan taxistas en Madrid

"Persona que aprueba el examen, automáticamente está trabajado". Rubén Donaire no tiene duda, y así se lo traslada a los alumnos con los que da el último repaso al temario antes de presentarse al examen. En juego, poder conducir un taxi por Madrid.

Unos piensan en comprar una licencia, otros en ser contratado como conductor por quien ya la tiene. Pero antes tendrán que responder 125 preguntas tipo test en la pantalla de un ordenador y no parece fácil. De las 3.106 personas que se presentaron en 2018, solo aprobaron el 35,22% según el Ayuntamiento de Madrid.

Según la Ordenanza Reguladora del Taxi todos los aspirantes tienen que tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), o equivalente.

Hacen falta conductores pero no se encuentran, asegura Darío. Algo difícil de entender en el contexto económico actual. En la Asociación Gremial la Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid donde realizan cursos para conseguir el permiso municipal, creen que el problema en este momento está en la competencia, en las VTC, cuyos conductores no pasan ningún examen.

"Es la cultura de lo fácil. Si no me piden nada ¿para qué me voy a complicar?". Pero al momento se responde. "Hago un curso de diez días, estudio un mes y en mi casa y tengo un trabajo digno".

En su respuesta implícita la crítica a la dura competencia de las VTC. En su clase en ese momento Alfredo, un conductor de poco más de 30 años que lleva uno trabajando para una empresa de VTC y busca cambiarse al taxi. "Tengo amigos taxistas que me dicen que aquí te machacan menos y ganas más". De los 1.100 euros por 12 horas de trabajo espera superar los 1.500. Pero antes tendrá que aprobar el examen

En sus planes no está en este momento comprar una licencia. Sí es el caso de Fernando, 42 años. Tuvo que vender la empresa de transporte discrecional que tenía y los cuatro autobuses con los que daba servicio a empresas. "El pez grande se come al pequeño, y tuve que vender".

Ahora él y su mujer se preparan para aprobar, sacarse la "cartilla" de taxista, y comprar una licencia que calcula le pude costar entre 90.000 y 120.000 euros en este momento. "En vez de tener casa tendremos coche. Solo hay que trabajar todos los días". De momento sigue repasando el callejero de Madrid