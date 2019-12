Resfriados navideños: cómo combatirlos

Con la llegada del frío los virus campan a sus anchas. Según explica el Dr. José Martínez hay más de 700 a nuestro alrededor, la mayoría pertenecientes a estos dos tipos: rinovirus y coronavirus. Son ellos los que nos causan los resfriados y, aunque su curso comparte síntomas con la gripe, la principal diferencia es la ausencia en los resfriados de dolores musculares y/o artículares que sí están presentes en la gripe.

En principio, según explica el Dr. Martínez, no hay manera de curarlos, toca sufrir durante 12 o 14 días, pero sí se pueden combatir sus síntomas:

Caramelos y bebidas calientes para el dolor de garganta, lavados nasales con una pera y una disolución de dos cucharadas de sal en un litro de agua para los mocos, y ante el dolor de cabeza, siempre que no sea una migraña, mejor paracetamol que ibuprofeno según el Dr. Martínez. La tos se combate con caramelos, la típica leche caliente con miel y, en caso de vivir o trabajar en ambientes excesivamente secos, con un humidificador.

Eso sí, si la fiebre supera los 38 grados y medio, durante dos días, y/o si va acompañada de un fuerte dolor de garganta mejor acudir al médico, puede ser una amigdalitis o un tipo de flemón.

Si eres de los que crees que coges el resfriado en octubre y ya no lo sueltas hasta marzo, estás equivocado. Lo más probable, según el Dr. Martínez es que vayas encadenando un resfriado con otro, causados por virus diferentes. Para evitarlo: alimentación equilibrada y mucha fruta para ayudar a nuestras defensas que son las que, al final, eliminan a estos molestos virus de nuestro organismo.

El Dr. Martínez recuerda que los antibióticos sólo se deben tomar con prescripción médica y nunca para tratar un resfriado común causado por un virus. En estos casos los antibióticos no sólo no hacen nada sino que debilitan nuestras propias defensas impidiendo a éstas atacar a los virus.

Otra cosa más, no es necesario tomar comprimidos de vitamina C. El Dr. José Martínez recuerda que nuestro organismo sólo es capaz de absorber una cantidad determinada de esta vitamina que, normalmente, coincide con la que ya tomamos en una alimentación equilibrada. Mejor un zumo de naranja que un comprimido efervescente y, si eres de los que añade un chorrico de limón a la comida tampoco necesitas suplementos de vitamina C.