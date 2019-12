Discrepancias entre sindicatos y patronal en Navarra sobre la subida del SMI

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) asegura que la subida del salario mínimo a 1.200€ aumentaría la destrucción de empleo. José Antonio Sarriá ha dicho en la Cadena SER que esta medida tendría que ser consultada con todas las partes: "No se pueden tomar decisiones desde el BOE, así se han cometido muchos errores. Las decisiones en el mundo empresarial son complejas y hay que tener en cuenta las opiniones de todos".

Los sindicatos no coinciden con la opinión de los empresarios. Alfredo Sanz, responsable de acción sindical de Comisiones Obreras en Navarra, ha asegurado en la SER que no se perdería empleo con esta subida salarial. "Cuando se subió el salario mínimo de 735€ a 900, también se dijo que se iba a destruir empleo y no fue así".

En todo caso, tanto los sindicatos como los empresarios en Navarra mantienen un acuerdo para procurar que los salarios no bajen de los 14.000 euros anuales. La CEN afirma que están a favor de ir que los salarios no bajen de esa cifra, "pero sin poner todo en peligro".