La violencia filioparental aumenta un 45% en Euskadi

La violencia filio parental aumenta un 45% en Euskadi. En 2017, el número de casos de jóvenes que agredían a sus padres y madres sumaba un total de 118, mientras que actualmente, en 2019, dicha cifra asciende a 172 casos. Loli de Juan, Viceconsejera de Justicia y Patxi López Cabello, jefe del Servicio de Justicia Juvenil, han acudido a los estudios de Hoy por Hoy Bilbao para hablar de este problema social.

Las familias hoy en día no tienen tantos hijos como antes, Loli de Juan cree que “al tener menos descendientes, mimamos exageradamente a nuestros hijos e hijas, no hemos sabido educarles en el no”. Además, condena las relaciones filioparentales que no se distinguen de las relaciones de amistad.

Areatza es el primer centro de Euskadi que trata específicamente la violencia filioparental. Patxi López Cabello lo apoya porque cree que estos jóvenes necesitan asistencia educativa, (aunque todavía sea temprano para hablar de eficiencia), “este centro, que abrió sus puertas en enero de 2019, aún no puede recoger datos oficiales que hablen de su eficacia. No hemos tenido el tiempo suficiente para trabajar con los jóvenes”.

A parte de la violencia física, también existen otro tipo de violencias como la violencia psicológica. En muchos casos, “los padres, y sobre todo las madres se avergüenzan de denunciar”, pero según el Jefe del servicio de Justicia Juvenil, “poco a poco la sociedad se da cuenta de que es un problema que necesita solución”. Cada caso es individual, el conjunto de intervenciones son diferentes, pero la intención de este tipo de centros es que todas ellas estén enfocadas al éxito.