Tres personas, ingresadas por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda

Tres personas han resultados afectadas por inhalación de humo tras el incendio producido esta mañana en un edificio de la Viñuela, muy cerca de la Plaza de la Mosca. En concreto, las llamas han afectado a una segunda planta del edificio, lo que ha provocado la evacuación del mismo tras la rápida actuación de los bomberos.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 8 de la mañana y ha provocado un tremendo susto a los vecinos, que tuvieron que salir por la azotea de un edificio colindante.

Se barajan varias hipótesis, pero todo apunta a un aparato de calefacción... Tres personas han tenido que ser trasladas al hospital Reina Sofía por inhalación de humo, aunque ninguna reviste gravedad."Las causas no se pueden asegurar. Se habla de un radiador de aceite, pero no es seguro. No hay daños personales de gravedad. Cuando hemos llegado el fuego era ya de unas dimensiones considerables y ha afectado a todo el salón", comentó Óscar López, sargento del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento.