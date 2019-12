Vicent Marí: "No podemos pagar la Escuela de Hostelería porque comprometemos servicios básicos"

El presidente del Consell de Ibiza mantiene el pulso con el Govern Balear y reitera que la Escuela de Hostelería debe pagarla el ejecutivo autonómico. Un día después de que Francina Armengol asegura que los compromisos "deben cumplirse" y emplazara a la institución insular a cofinanciar este proyecto, Vicent Marí vuelve a negar la mayor y asegura que no pueden destinar recursos a una infraestructura, "que es competencia del Govern".

El presidente del Consell ha pedido esta mañana a Armengol,- con la que ha charlado durante unos minutos durante el acto de inauguración de las nuevas dependencias del SOIB en Ibiza, una reunión a principios de enero para abordar este y otros proyectos. Destaca que "el Consell puede colaborar dentro de sus posibilidades pero lo que no puede hacer es emplear financiación propia , que está transferida por la Comunidad Autónoma para atender determinados servicios que sí son competencia del Consell, para destinarlos a obras que corresponden a otras instituciones".

Reitera que habrá "colaboración, y lealtad institucional", pero a partir de aquí insiste en que el Consell no tiene recursos y que tendría que endeudarse para afrontar los costes de la Escuela de Hostelería, porque "no se pueden poner en riesgo otros servicios que si son competencia de la institución". Y advierte de que solo darán este paso si tienen garantías de que el Govern "retornará ese dinero de alguna manera en los próximos años". Afirma que " si el Consell se tiene que endeudar lo hará, porque en estos momentos no podría asumir el pago de 5,5 millones de euros sin comprometer la prestación de otros servicios que son obligatorios".

Marí reitera que deben buscarse "fórmulas financieras de colaboración porque el Consell no tiene recursos ilimitados que puedan asumir todas las necesidades que hay en Ibiza". Asegura que desde el diálogo esta cuestión puede solucionarse, pero afirma que el Govern "no puede mirar para otro lado".

El presidente del Consell deja claro que nadie cuestiona que no sea necesaria esta escuela, pero asegura que el Consell puede colaborar dentro de sus posibilidades. Recuerda que ahora se está en fase de licitación y que se quiere llegar hasta el final, porque no se ha paralizado el proyecto.

Asimismo sobre la gestión de la Escuela dice que no es algo que esté cerrado "y el sector turístico debe estar implicado, queremos que sea la Escuela de Hostelería de las empresas turísticas de Ibiza y que la isla sea un centro de formación de futuros profesionales del mundo de la hostelería.

Marí afirma que en la reunión que ha pedido con Armengol se hablará de la Escuela de Hostelería, pero también de otros proyectos como la promoción de vivienda publica junto a la Comisaría de Policía, las depuradora de Portinatx, o la Escuela de Idiomas. "Si hacemos una lista de todos los proyectos que están comprometidos por parte del Consell necesitaríamos doblar el presupuesto para asumir infraestructuras que son imprescindibles y nadie cuestiona". Reitera que "se han asumido más compromisos de los que el Consell puede asumir por lo que hay que poner orden en esta situación que nos hemos encontrado.