Sí, cada fin de semana fuera del descenso es un éxito

"Cada fin se semana que estamos fuera del descenso es un éxito" decía en rueda de prensa el entrenador Vicente Moreno. Tal vez pueda parecer un discurso poco ambicioso pero es realista. Este equipo puede ganar partidos si compite de tú a tú a sus rivales, si da el máximo nivel, la mayor concentración en cada uno de los jugadores, con un once muy claro. Y si algunos de estos pilares cae, el equipo no gana. Por eso no se le puede achacar nada a Vicente Moreno, le está sacando el máximo rendimiento a este equipo, sí señalo a la dirección deportiva y la posibilidad de reforzarse. Los fichajes terminan teniendo un alto porcentaje de riesgo de acierto o fracaso, e intentar ir sobre seguro es rascarse el bolsillo.

De momento el equipo está fuera de descenso, pero, nos tenemos que acostumbrar a ver el equipo luchar abajo hasta final de temporada.