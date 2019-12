Ryanair rectifica y retrasa el vuelo que daba vueltas esperando a que abriera el aeropuerto de Santander

Este 16 de diciembre es el primer lunes que el vuelo de Ryanair Barcelona-Santander no ha tenido que esperar dando vueltas a que abra el aeropuerto cántabro. Después de que los medios de comunicación dieran a conocer lo subrrealista de la situación, la compañía aérea a retrasado la hora de salida del vuelo.

El problema era que, hasta la pasada semana, el vuelo salía cada lunes de Barcelona a las 6.10, tardaba aproximadamente una hora, osea que a las 7.10 horas ya estaba listo para aterrizar en la capital cántabra. Sin embargo, el vuelo se veía obligado a dar vueltas y vueltas sobre Cantabria porque el aeropuerto de Santander no abre hasta las 7.30 horas. Hasta esa hora no hay nadie en la torre de control ni personal en tierra y por tanto, el vuelo no podía aterrizar.

Desde este lunes, el vuelo semanal que une la capital catalana con Santander sale a las 6.10 horas y llega a la capital cántabra media hora más tarde que antes, a las 7.40 horas, cuando el aeropuerto Severiano Ballesteros ya está a pleno rendimiento. El vuelo de hoy salió de El Prat con algo de retraso, a las 6.25 horas, y llegó 8 minutos después de la hora programada.



El nuevo horario del vuelo Barcelona-Santander. / FlightStats, OAG