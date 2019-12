La Asamblea Feminista de Aranda convoca una concentración de apoyo a la víctima del 'Caso Arandina'

Aranda también celebrará una concentración en apoyo a la menor víctima de las agresiones sexuales por las que han sido condenados los tres jóvenes exjugadores de la Arandina. La ha convocado la Asamblea Feminista de Aranda, que hace un llamamiento a través de sus redes sociales para concentrarse este próximo sábado 21 de diciembre a las siete de la tarde en la Plaza del Trigo. La cita se convoca bajo dos lemas “Hermana, yo sí te creo” y “Si no me matan, no me creéis”, que en este caso es también la etiqueta que se emplea en redes sociales.

Tal y como se había anunciado esta convocatoria se lleva a cabo en respuesta a la celebrada el pasado sábado en la Plaza Mayor de Aranda en apoyo a los tres jóvenes condenados, que generó una oleada de indignación en un sector de las redes sociales, donde se solicitaba un acto público de sentido contrario. Recogiendo el guante la Asamblea Feminista de Aranda ha lanzado en su perfil de twitter el siguiente mensaje:

“Os convocamos a sumar vuestra fuerza en la concentración del sábado 21 a la 19h en la Plaza del Trigo.

#SiNoMeMatanNoMeCreeis

Nosotras Sí te creemos”

Precisamente el nacimiento y presentación pública de este colectivo feminista local se produjo en una situación similar, cuando a finales del año 2017 celebraron una concentración contra las violencias machistas en respuesta a la que días antes se había celebrado en apoyo a los tres futbolistas que entonces se encontraban en prisión preventiva tras haber sido detenidos quince días antes tras la denuncia de la menor.