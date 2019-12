Los trabajadores de Agrasa cumplen tres semanas de huelga por el cierre de la empresa

Este martes se cumplen tres semanas desde que la plantilla de Agrícola Aguileña, Agrasa, iniciaran una huelga indefinida por la situación que atravesaba esta empresa y que se materializó el 30 de noviembre con el anuncio del despido de sus 481 trabajadores, a los que además aún les deben las nóminas de dos meses.

Las historias de los afectados se entrelazan, ya que en muchos casos varios miembros de una misma familia trabajan en la misma empresa. Como Antonio Cervantes, de 25 años. Entró en plantilla hace 5, pues su padre y su madre llevaban media vida trabajando allí. Ahora se ve "atrapado", sin poder salir de la empresa para no perder sus derechos, hasta que el despido se materialice.

La historia de Mari Carmen López no es mejor. Lleva más de 20 años en Agrasa y tiene 61. Su temor es que "con mi edad, no me van a querer en otra empresa". Otros cuatro miembros de su familia se encuentran en la misma situación.

Enriqueta Abellán lleva 35 años en la empresa y es miembro del comité de empresa. Recuerda que la situación es preocupante y advierte de que "la gente está muy caliente".

Por su parte, el secretario de CCOO en el Guadalentín, Ángel Torregrosa, es uno de los representantes sindicales que está negociando con la dirección de la empresa la salida de los trabajadores, porque aún quedan aspectos por concretar.

La situación de estas 481 personas continúa pendiente de un hilo, por lo que se manifestarán el próximo viernes por las calles del centro de Águilas para pedir ayuda y solidaridad a sus vecinos.