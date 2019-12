Los altos cargos seguirán cobrando el complemento de 22.000 euros

De las 864 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios llama la atención una en concreto y que ha eclipsado el resto. La propuesta de Més per Menorca sobre el sobresueldo de 22.000 euros para altos cargos y que este martes ha provocado cierta tensión en el hemiciclo durante el debate de los presupuestos autonómicos del próximo año.

Los votos en contra de PSIB, Unidas Podemos y Vox, junto con la abstención del PP, han permitido tumbar la enmienda de Més per Menorca que ha contado con el apoyo de los ecosoberanistas de Mallorca y de los diputados de Ciudadanos y El Pi.

Tanto en Unidas Podemos como en Ciudadanos quieren continuar con el debate para rebajar esta cuantía. Desde la formación morada dejan claro que ellos tienen previsto destinar la mitad de este plus a entidades sociales y en el partido naranja ya avanzan que van a presentar una proposición no de ley para revisar este sobresueldo.

En concreto es la enmienda número 10.134 presentada por Més per Menorca. El diputado de esta formación, Josep Castells, insiste en que su propuesta no es discriminatoria, que pasa por eliminar este plus a los altos cargos residentes en la Península que vienen a Mallorca a trabajar durante su mandato.

Castells que se ha referido directamente a dos cargos de la formación morada, a Juan Pedro Yllanes, vicepresident del Govern, y a Mae de la Concha, consellera de Agricultura y Pesca. Algo que no ha sentado nada bien a la diputada de Unidas Podemos, Antonia Martín.

Martín que ha lamentado que Més per Menorca rechace su propuesta que realiza la formación morada en la que se pide una mayor transparencia para justificar los gastos de transporte y residencia y reducir este complemento a 12.000 euros.

La diputada de Ciudadanos, Patricia Guasp, dice que es partidaria de reducirlo a 12.000 euros anuales, como piden Unidas Podemos, y que apoyarán la petición de Més per Menorca que quiere eliminarlo a los altos cargos que vengan de la Península a trabajar. Además, la formación naranja propone que el sobresueldo sea costeado con el Régimen Especial de las Islas.

En El Pi, Josep Melià, dice que mantiene su posición, por lo que apoya la enmienda de Més per Menorca para que solo reciban este plus los residentes de Menorca y Pitiusas que vengan a Mallorca.

Mientras tanto, tanto en el PSIB como en el PP han optado por el silencio y no han querido posicionarse sobre esta cuestión.

Destaca que los populares fueron quienes ampliaron hace ya ocho años este complemento para los altos cargos de fuera de las Islas.

En todo caso, el debate continuará durante toda la jornada, hasta las diez de la noche, y terminará el jueves por la tarde. Durante estos días se debatirán y votarán las enmiendas parciales de los grupos parlamentarios, en total 864 enmiendas, la mayoría de ellas, 367 han sido presentadas por el PP, 157 de Ciudadanos, 110 de Vox y 86 de El Pi.

La previsión es que de las 864 enmiendas presentadas por todos los grupos políticos solo se aprueben 54, las mismas que salieron adelante en la comisión parlamentaria de la semana pasada.