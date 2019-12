El chef ubetense David Olivas gana el premio al mejor jefe de cocina de Málaga

La Academia Gastronómica de Málaga ha galardonado al chef ubetense David Olivas con el Premio Paul Schiff al Mejor Jefe de Cocina 2019 "por la solidez, altura técnica y creatividad" de la cocina que realiza en su establecimiento, Back Tapas Bar & Restaurant, que se encuentra en Marbella.

Se trata de un reconocimiento a todo el trabajo realizado durante el año que supone "todo un orgullo" para el jiennense, según reconocía él mismo en una entrevista con Radio Úbeda. "Es verdad que cada día sonamos un poquito más, pero es una sorpresa, no me lo esperaba. Málaga es una provincia muy turística, donde hay profesionales de un altísimo nivel y donde se concentra el mayor número de estrellas Michelín de Andalucía".

Back se ha convertido desde que abriera hace cuatro años en uno de los lugares de mayor interés culinario de Marbella y de la provincia malagueña. El restaurante cuenta con una plantilla de 12 personas, seis trabajan en cocina y las otras seis en sala. La cocina del chef ubetense se caracteriza por "jugar con materias primas de la zona, sobre todo del mar y la montaña", explica Olivas.

"Buscamos respetar el producto, siempre dándolo técnicas y estructuras de vanguardia, pero al fin y al cabo lo que predomina en el restaurante es el sabor que se traslada al plato para que el cliente se sienta más sorprendido", cuenta el chef ubetense.

"El nombre del restaurante significa volver. Volver a los orígenes y volver a empezar de nuevo. Antes de abrir Back he viajado mucho, he trabajado en el restaurante Martín Berasategui, después he estado 14 años como jefe de cocina de Calima, restaurante dos estrellas Michelín, y también he sido chef ejecutivo del Grupo Dani García. Una vez que me salí tuve que volver a empezar de nuevo", relata.

"Son muchas horas en este trabajo, pero al final con la ayuda de la familia, mi mujer, que es mi principal apoyo, y de todo el equipo que tiene ganas e ilusión el trabajo al final va saliendo poco a poco".

El próximo día 11 de enero de 2020, el ubetense recogerá el premio en una gala que se celebrará en Málaga y en la se busca poner en valor la trayectoria y méritos de profesionales del sector de la provincia, tanto en el ámbito de la restauración y el turismo, como en la divulgación y en la producción agroalimentaria.