El traslado a los nuevos talleres de Renfe se retrasa de nuevo hasta marzo

Desde que la ex ministra de Fomento, Ana Pastor, visitara los nuevos talleres de Renfe, los de San Isidro, los más modernos de Europa… y fijara su fecha de puesta en funcionamiento para junio de 2016, la mudanza desde las instalaciones de Farnesio no ha hecho más que retrasarse. La última fecha que se dio, y lo hizo el presidente en funciones, Pedro Sánchez en un acto de precampaña, fue enero. Sin embargo, ahora las previsiones hablan del mes de marzo.

En las nuevas instalaciones hay 160 trabajadores cuando en total de Renfe son 500. A ellos, habría que sumar otros 300 o 400 de las contratas. Así que aún queda mucho por hacer para completar el traslado. Javier López, de UGT, explica que las secciones de componentes están prácticamente todas en las nuevas instalaciones, mientras que la sección de fabricación se está empezando a trasladar ahora, quedando pendiente también parte de montaje.

A los retrasos hay que añadir también diversos problemas que surgen, y que surgirán, a lo largo del proceso, como la entrada de los trenes en las instalaciones, en conexiones o en utillaje. Al menos, según el sindicato UGT, no se está perdiendo carga de trabajo ya que la planificación es anual y, de momento, se cumple con lo previsto para 2019.