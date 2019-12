Sweet California, cómo hemos cambiado

El fenómeno adolescente de las ‘girl band’, los grupos musicales formados por chicas, no es ni mucho menos nuevo. Por eso es cada vez más complejo que esa fórmula tenga un enorme éxito. Pero es lo que han conseguido las Sweet California, el trío español que acaba de publicar ahora su quinto disco, ‘Hits Reloaded’, en realidad un grandes éxitos pero regrabados y con algún regalo nuevo como ‘Lunes’. Poca broma con un grupo que supera los 100.000 discos vendidos (a pesar de que su público objetivo es carne de streaming y reproducción en plataformas digitales) y que ya lleva más de seis años en lo más alto.

En 2013 descubríamos a Rocío Cabrera, Sonia Gómez y Alba Reig, un grupo cuyo potencial enseguida supo ver la multinacional Warner para asociarlo al de la ‘boy band’ Auryn, quienes ya habían sido impulsados al estrellato juvenil. Sweet California se presentaba con ‘Infatuated’ y contaba con un ingrediente que parecía baladí pero que ha sido determinante: el tinte de pelo de sus componentes, con el azul, el rosa chicle, el rubio o el rojo que las identificaba sin esfuerzo. Un año después ya tenían en la calle su primer disco.

‘Break of day’ titularon el CD que como primer single incluyó ‘This is the life’. Con este álbum de debut llegan al número uno de las listas españolas, algo que, si hablamos de grupos femeninos, únicamente habían conseguido en nuestras fronteras las Spice Girls. Por si faltaba algún ingrediente en el caldero, el grupo se convirtió en imagen oficial de las Monster High, una serie de muñecas cuya marca es reconocible en colegios e institutos de toda España.

Por supuesto que la propuesta musical de Sweet California no es ni novedosa ni revolucionaria, claro, pero el mensaje de autoconfianza y poder que intentan transmitir a las chicas más jóvenes siempre es importante. Así revistieron el single con el que presentaron su segundo trabajo, ‘Wonderwoman’, que adelantó el disco ‘Head for the stars’.

Este disco veía la luz en 2015 y al año siguiente se producía la salida de una de sus componentes, Rocío, que rápidamente fue sustituida por Tamara Nsue, que desde entonces ha seguido en la formación. Se estrenó con una regrabación de ese mismo disco y, a finales de esa misma temporada, con su tercera producción, que llamaron precisamente ‘3’ y que incluía el single ‘Good Life’ con el que, otra vez, coparon la cima de las listas.

Por cierto que uno de los temas de este disco, que también tuvo reedición con temas nuevos y un DVD que buscaban otro tirón comercial, llevaba también la firma del ocupadísimo Juan Magán, lo cual es sello de garantía del vuelo que estaba cogiendo el grupo.

Vamos llegando ya al final de este corto pero productivo viaje cuya penúltima parada, de momento, ha sido el disco ‘Origen’, que nació en 2018 con temas en español y con un giro rítmico más latino muy en la línea de producción predominante ahora. ‘Loca’ sirvió como presentación.

En definitiva las Sweet California siguen generando una enorme masa de seguidores y seguidoras de todas las edades y desde hace unos años también metiendo la cabeza en países americanos como México o Argentina. Corta carrera, sí, pero con atisbos de que quedan todavía muchos discos, giras y singles que escuchar del trío. La despedida nos la brinda ‘Guay’, otro de los singles elegidos en su cuarto disco.