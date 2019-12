Ciudadanos digitales (II)

Cada vez más pensamos que la salud es responsabilidad de nuestros médicos, que la formación y la educación son cosa de los maestros y profesores, que el Gobierno de nuestros municipios, de nuestra comunidad, de nuestro país o incluso del mundo, es solo cosa de los políticos.

Cada vez más nos vamos quedando en un segundo plano, convirtiéndonos en meros observadores de lo que ocurre y afecta a nuestras vidas; criticando lo mal que los demás lo están haciendo; sintiéndonos frustrados, incomprendidos y pensando que nuestra opinión no cuenta para nada ni para nadie, que a ninguno de esos incompetentes que gobiernan nuestras vidas les importa lo más mínimo.

Quizá sea porque el mundo es cada vez más complejo y hemos aprendido a especializarnos y a delegar, quizá porque estemos en una época de pérdida de valores, tal vez porque pensamos que nuestra opinión o nuestra aportación no servirán para nada, o puede que, sencillamente, no nos hayamos hecho el planteamiento desde hace años, pero lo cierto es que nos hemos convencido a nosotros mismos de que lo de ser un ciudadano, más todavía, un buen ciudadano, no tiene que ver con nosotros, que son otros los responsables de que nos mantengamos saludables, de que nuestra formación sea la adecuada, de que nuestra seguridad esté blindada, de que nuestro medioambiente sea sostenible, o de que la gestión de nuestros bienes y recursos sea la más eficaz y la más eficiente.

Pues nada más lejos de la realidad. Debemos salir de esa extraña nebulosa en la que nos hemos metido y entender que un ciudadano, que una ciudadana del siglo XXI ya no tiene excusas para comenzar a sumir, justamente, que la salud empieza por nosotros mismos; que somos los primeros que debemos saber cuál es nuestra formación, qué necesitaremos durante los próximos años y cómo debemos lograrla; que la seguridad comienza por entender nosotros mismos los riesgos a los que nos enfrentamos cada día y tomar las medidas que estén a nuestra alcance para paliarlos; que la sostenibilidad del planeta depende de cada pequeña decisión que tome cada persona, cada hogar, cada comunidad; que somos responsables, por suerte, de los principios éticos y políticas que se adopten en nuestro entornos y que debemos, no solo informarnos, sino implicarnos y participar activamente en la toma de las decisiones.

Todo eso es lo que nos convierte en verdaderas ciudadanas y ciudadanos. Si añadimos a todas esas complejidades el impacto que las tecnologías están teniendo y tendrán en los próximos años para desarrollar cualquier actividad cotidiana y entendemos que también es responsabilidad nuestra conocerlas y saber cómo aprovecharlas para mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestros conciudadanos, comenzaremos también a entender qué hay detrás del concepto de ciudadanía digital.

No podemos quedarnos al margen de este necesario cambio, comenzad esta semana por escuchar nuestras reflexiones sobre este importante tema, que nos afecta ineludiblemente a todas y a todos, y apuntémoslos, al menos, en nuestra lista de “buenos deseos para el 2020”. Os esperamos, nos necesitamos.

Francisco Maciá es doctor ingeniero en Informática y profesor titular en el Departamento de Tecnología Informática y Computación de la Universidad de Alicante.