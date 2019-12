Symmachiarii se hace notar en la junta

El Real Oviedo celebró esta tarde, en el Palacio de Congresos de la ciudad, su junta de accionistas mientras el primer equipo disputaba la segunda parte del partido de Copa del Rey ante el Badalona, que finalizó con derrota del conjunto carbayón por 3-1. "Es una pena que haya coincidido con la Copa. La convocatoria estaba puesta desde hace un mes y no la pudimos cambiar. Le deseamos lo mejor al equipo y ojalá se pueda remontar", afirmó Vallina al inicio de la junta antes de que el equipo quedase eliminado.

En lo que se refiere a la junta todo transcurrió con normalidad, aprobándose el balance de la temporada 2018/2019 y el presupuesto para la campaña en curso (14.3 millones de euros), teniendo este último tres votos en contra. En total asistieron 63 personas, siendo tres de ellas representadas, lo que formó un total del 67.04% del capital social.

Al final fue el turno para los ruegos y preguntas, en las que destacó Nacho Suárez, representante del grupo Symmachiarii: "Prometimos no ser críticos en el estadio para ayudar a los jugadores, pero sí en la junta. Falta autocrítica. Llevamos seis años de paz social y ese ha sido uno de los principales errores".

"Nunca se ha dicho cuál es el proyecto del Real Oviedo y eso es bastante significativo. Se handados palos de ciego. Con la salida de Joaquín del Olmo parecía que el club se desmoronaba, entendemos que hay una falta de estructura de club", añadió.

"Llevamos cinco años con la misma política de precios para el socio. Las dos partes más llenas del estadio son las más económicas", explicó sobre las campañas de socos el equipo carbayón.

Por último, Nacho Suárez habló de la salida de Joaquín del Olmo: "Puedo entender que no le secundéis, pero también sois responsables. Los socios eran mal vistos, se veían enemigos en todos lados".

Tras los ruegos y preguntas concluyó la junta de accionistas que duró una hora y 50 minutos de los cuales 30 fueron protagonizados por Nacho Suárez, de Symmachiarii. Después Fernando Corral, consejero portavoz, atendió a los medios: "No estuvo nadie por motivos profesionales. Le llamé, tenía una situación importante en el trabajo y no pude acudir aunque me hubiera gustado mucho. Jorge viaja mucho, estaba fuera, y a Manolo le pilló en Cangas de Narcea en un juicio", comentó sobre por qué no hubo nadie de la directiva en la despedida de Michu.

"En los últimos dos años hemos llegado a acuerdos de patrocinios principales que irían en el frontal de la camiseta, que nos están ayudando, pero prefieren no aparecer por sus razones. El acuerdo con el Ayuntamiento era para ir en el lateral, pero una vez consultada la empresa que iría en el frontal dijo que no tenía ningún problema. Y por ello decidimos que era más visial que estuviera en el frontal", sentenció sobre el patrocinio.