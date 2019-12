El Desarme de los hijos de Canteli en Madrid lo pagó el Ayuntamiento pero los invitó OTEA, se defiende el PP

Primeras reacciones de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Oviedo a las nuevas revelaciones sobre la disposición de fondos municipales para invitaciones a la familia del alcalde. Se trata del enésimo episodio del escándalo de la promoción de el Desarme en Madrid. Ha sido el diario digital El Español el que publica como el consistorio pagó la comida promocional de la fiesta gastronómica del Desarme en una sidrería de Madrid, para 54 invitados, entre ellos, y aquí viene el hecho que da continuidad a la polémica, la mujer, los dos hijos y la nuera del alcalde Alfredo Canteli. El gasto realizado para “vender” el Desarme en la capital española se divide en tres facturas: una de más de 1.800 euros que carga al Ayuntamiento el restaurante donde se celebró la comida por la reserva del espacio, ya que la comida se preparó en Oviedo; precisamente al menú del Desarme para los 54 invitados corresponde una segunda factura de casi 800 euros; y por último la tercera factura, la más abultada de las tres cargadas al Ayuntamiento asciende a 2.300 euros abonados a una persona que se encargó de la coordinación de la jornada gastronómica y del plan de medios para promoción del Desarme en Madrid. En total casi 5.000 euros.

Esto se une a un relato que se prolonga ya por dos meses desde que en octubre Canteli viajara a Madrid y cargara los gastos del hotel de su mujer, y alguno más, al erario público. Algo que confirmó él mismo en un pleno añadiendo que así lo seguiría haciendo. A partir de ahí el escándalo está servido, saltando a los medios nacionales.

Reacciones de la oposición

Ahora, ante estos nuevos datos la oposición reacciona ratificándose en sus críticas a la "falta de cultura democrática" del equipo de gobierno que conforman PP y Ciudadanos, y al alcalde popular, del que dicen que "no diferencia lo público de lo privado".

Somos

En el grupo Somos, dicen ver con "horror" lo que está pasando en el Ayuntamiento e insisten en pedir la dimisión inmediata Alfredo Canteli, porque – añaden- “es la única salida digna que le queda al alcalde, que dimita”. Su portavoz Ana Taboada, y el concejal Rubén Rosón, han señalado que además de las acciones legales ya anunciadas pedirán el reintegro de lo cargado al Ayuntamiento por los menús de la comida del Desarme correspondientes a los familiares del alcalde, unos 800 euros, han calculado. Si esto no sucede presentarán una demanda en el Tribunal de Cuentas por “responsabilidad contable por alcance”. Y por último desde Somos Oviedo interpelan a las direcciones nacionales y regionales del PP y Ciudadanos para que se manifiesten al respeto del comportamiento de Canteli.

PSOE

Por su parte el portavoz del grupo socialista, Wenceslao López, también ha pedido a PP y Ciudadanos que tomen medidas sobre el futuro del equipo de gobierno y del alcalde Alfredo Canteli. “Por Oviedo - dice López - porque esta situación es insostenible, muy grave. Oviedo no puede seguir estando día tras día en el candelero ante hechos de los que el resto de españoles se ríen. Somos una mofa”.

Las explicaciones del gobierno

La explicación oficial sobre el asunto, y que la oposición ha calificado de “rocambolesca”, la ha dado el concejal de Economía, el popular Javier Cuesta. Ha dicho que "la promoción del Desarme en Madrid fue un iniciativa de la Asociación de Hostelería OTEA, y el Ayuntamiento colaboró con 3.000 euros, aunque luego no se llegó a esa cantidad, mientras que los hosteleros pusieron el resto". Cantidades que no concuerdan con las facturas pagadas por el Ayuntamiento y que además no se cargan a las arcas municipales desde OTEA.

Cuesta ha explicado que por tanto el Ayuntamiento no financió directamente la comida de ninguno de los invitados, invitados que además afirma que fueron seleccionados para acudir al Desarme por la propia Asociación de Hostelería. Y preguntado por qué interés, desde el punto de vista promocional, el fin último de la jornada gastronómia, tenía que fueran invitados los hijos del alcalde, ha respondido que posiblemente el hecho de que “tienen cargos importantes en multinacionales muy relevantes”. Versión que corroboró el presidente de OTEA, José Luis Almeida.

Los viajes de Wenceslao López

El que fuera alcalde por el PSOE en el mandato anterior también ha presentado el certificado que había solicitado al secretario municipal como justificante de sus viajes institucionales y de los gastos pasados al Ayuntamiento, tras las declaraciones del PP en las que se decía que él había hecho lo mismo que Alfredo Canteli pero que mentía “como un bellaco”. Según ese documento, que Wenceslao López realizó 16 viajes a lo largo de sus 4 años de mandato, por los que el Ayuntamiento pagó un total de 4.990 euros, y nada por su mujer, que ha insistido ha asistido a algún acto como invitada, nunca como acompañante del alcalde, ni mucho menos ha dicho como alcaldesa consorte. Además el ex alcalde ha sumado a estos 16 viajes, otros 3 que no aparecen porque no supusieron ningún gasto al consistorio al haberlos pagado él de su bolsillo. Se trata de dos viajes a Madrid para asistir a la reunión anual de la Fundación Princesa de Asturias y otro a Fitur. “No solo no se pagaron gastos de mi mujer sino que a veces tampoco cargué los míos”.

En cuanto a los gastos por comidas, el Ayuntamiento justifica el pago de 395 euros por 47 comidas. Sobre este dato, Wenceslao López, dijo que se había comido más de lo que se había cargado pero que no lo pagó el consistorio sino el “ciudadano alcalde”, y que en 7 viajes no cargó ningún gasto de comida, “aunque evidentemente comí” – añadió.