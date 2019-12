Facturas simuladas en Zamudio como advertencia

El Ayuntamiento de Zamudio quiere que sus vecinos/as hagan la prueba. Una vez instalados los nuevos contenedores y repartidas las tarjetas, en enero empezará a registrarse la cantidad de residuos y la separación de los mismos que cada uno realiza. Todavía no se cobrará "el exceso", pero, a modo de prueba, la factura real irá acompañada en abril de lo que el alcalde, Igotz López, denomina "factura en la sombra". Y es que, como reconoce a Radio Bilbao, "si no es en la factura del 1 de abril al 30 de junio, la nueva tasa será una realidad en la siguiente", pero antes, estas facturas en la sombra servirán para que "los ciudadanos/as tengan la información de cuál sería su factura en función de lo que aportan". Para Igotz López "es una motiviación, en el caso de quienes lo hacen bien, pero al mismo tiempo es una forma de corregir, para quienes no" y una prueba previa a la implementación definitiva y a la llegada de la nueva tasa.

El alcalde de Zamudio nos reconoce que "se separa más que antes" ya que no es de extrañar que, en estos días, "el contenedor de envases, por ejemplo, esté a rebosar cuando antes no sucedía". En el municipio "la concienciación va a más". Reconoce que se siguen resolviendo dudas pero "la gente tiene ganas de aprender" porque "es más fácil de lo que creemos" y "se trata de un pequeño cambio de hábitos", que a la larga, puede generar, dice, un gran cambio.

Respecto a las tarjetas, se van dando situaciones diversas y se van resolviendo. Nos relata Igotz López, por ejemplo, que "en una vivienda viven X personas, una es la pagadora de la tasa, pero el resto tiene también tarjeta y tira los residuos". Aquí es importante que, "a pesar de que son varias las tarjetas en una casa, se computa la tasa a un único pagador". Otro caso, por ejemplo, es el de quien, además de depositar los residuos de su vivienda, se encarga también de los de una lonja, una empresa u otra vivienda "porque puede tirar los residuos de una persona dependiente". En el último caso, constará un duplicado, mientras que, en el caso de las empresas, habrá que derivar la tasa correspondiente a un único pagador.