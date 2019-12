"Hay ocasiones en las que no hay pediatra en el centro de Salud"

La pediatría en la atención primaria tiene una situación peculiar en Bilbao. Está previsto un servicio de atención continuada, desde las 8 horas hasta las 20 horas, "algo que no ocurre fuera de la villa, salvo en centros puntuales, donde el servicio se presta de 8 a 15 horas o de 10 a 17 horas", nos reconoce Rubén García, pediatra y presidente de la asociación vasca de pediatría en la atención primaria. Hace apenas dos días se recogió en la plataforma change.org la denuncia de que los pediatras no son sustituídos, hay esperas de hasta 6 días para pedir cita y los menores son derivados "día sí y día también", según algunas de estas familias, a la urgencia de Basurto. La denuncia acumula en 48 horas, un millar de firmantes. Desde Comisiones Obreras, el responsable de Salud, Iñigo Garduño, reconocía que la situación no era nueva "y empeora en municipios de Bizkaia, como Abadiño", donde la Federación de Sanidad de CC.OO ha denunciado que "se está generando un enorme malestar en las familias de la zona, que afecta a cerca de 800 menores".

Rubén García sugiere una "reorganización de la pediatría en los centros de Salud". Lo hace porque "situaciones que hace años eran impensables, con una consulta de pediatría cerrada directamente porque el profesional no está, son, ahora mismo, una realidad". Considera García que seguramente "hay que plantearse cómo reorganizamos la asistencia pediátrica para garantizar la seguridad en la atención y la calidad en la misma" porque, a su juicio, "esto no puede convertirse en una fábrica de salchicas con los niños y niñas entrando cada dos o tres minutos a la consulta".

Cree García que "esto mismo, con otros matices, le está llegando a la medicina de familia" porque no encuentran profesionales con los que cubrir las ausencias y "la enfermería en un plazo medio se encontrará con una situación similar". Una "sobresaturación sostenida en el tiempo en la atención primaria", que es un hecho y que ha supuesto que, a la vuelta de Navidades "en enero o febrero", vuelva a haber contactos con la Administración. Esperan el planteamiento de nuevas medidas, su sostenibilidad porque no descartan la convocatoria denuevas movilizaciones.