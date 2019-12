La Comunidad de Madrid aparca el proyecto para crear una web y una app contra el ciberacoso

Los planes para crear nuevos recursos digitales con los que combatir el ciberacoso en la Comunidad de Madrid también están en vía muerta. Pasaban por desarrollar una página web y una aplicación móvil y tenían recursos asignados, 75.000 euros.

Así figura en los presupuestos de 2019 bajo el epígrafe “24007 – Realización de una app y web sobre ciberacoso”. Lo pactaron PP y Ciudadanos y así lo aprobaron ambos partidos en la Asamblea de Madrid, pero nunca han llegado a estar operativas, a pesar de que gobiernan los dos mismos partidos que firmaron esas cuentas.

El actual consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero -de Ciudadanos-, no estaba en el Ejecutivo cuando se elaboraron los presupuestos, aunque ya era diputado naranja en la Asamblea de Madrid y las respaldó. Fuentes de ese departamento descargan la responsabilidad en el equipo anterior, dirigido por la popular Lola Moreno. “Cuando llegamos el plan no estaba ni empezado -aseguran esas fuentes-. No había nada, cero”.

Moreno se mantiene en la actual legislatura como alto cargo, aunque en un rango inferior al que estaba. Es actualmente directora-gerente de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, dependiente de la Consejería de Justicia, que pilota Enrique López. La Cadena SER ha tratado de recabar también las causas a las que Lola Moreno atribuye la nula ejecución de esa partida, pero ha preferido no hacer declaraciones. Fuentes de Justicia se limitan a indicar que “los proyectos de gobierno, ejecutados o no, son proyectos colectivos y no atribuibles a una única persona”.

Esos 75.000 euros, que debían haberse empleado en el desarrollo de la web y la app sobre el ciberacoso, forman parte de los fondos retenidos por la Consejería de Hacienda en octubre. En total, 217 millones de euros que figuraban en los presupuestos, pero que no se van a gastar. Según explican fuentes de Hacienda, son en su mayoría partidas que estaban sin ejecutar, como los 12 millones de euros en ayudas a jóvenes para el alquiler del programa Emancípate, del que tampoco se empleó ni un céntimo.