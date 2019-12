El Palma Futsal ofrece una goleada(8-0) para cerrar el año en Son Moix

Exhibición del Palma Futsal para despedir el 2019 en Son Moix con una goleada al Industrias Santa Coloma por ocho tantos a cero para afianzarse en la tercera posición de la tabla en un auténtico festín de los hombres de Antonio Vadillo. Ximbinha hizo un ‘poker’ de goles y el canterano Joaki se estrenó como goleador en la máxima competición nacional además de conseguir mantener la puerta a cero.

El conjunto catalán arrancaría el partido muy activo pero muy pronto quedaría totalmente barrido por un Palma que ponía la quinta marcha.

Ximbinha le daba un bocado al partido con dos dianas en menos de un minuto para empezar a encarrilar el triunfo. El brasileño anotaba el primer en un contraataque y el segundo en un perfecto golpeo de falta directa que quitaba las telarañas de la portería rival. Esta vez, el protagonista sería Rafa López que con sus incursiones por la banda creaban mucho peligro hacia la meta rival. En una de estas, el cordobés buscó un pase de la muerte que Roger Bermusell desviaba accidentalmente al interior de su portería. Y a diez segundos del descanso de nuevo Rafa López le dejaba en bandeja el gol a Ximbinha con una exquisita asistencia para poner el cuatro a cero con el que se marcharían los jugadores a vestuarios.

El Palma buscaba seguir ampliando rentas y de nuevo la conexión Rafa López-Ximbinha daría resultados. De nuevo el cordobés le daba el balón al pívot brasileño dentro del área para que con un detalle de calidad marcara el quinto gol, el cuarto en su cuenta particular, para dejar boquiabiertos a los aficionados presentes en Son Moix. El canterano Joaki se estrenaba como goleador en la Primera División con una vaselina perfecta que significaba el sexto tanto del partido y que hacía enloquecer a la grada.

Tras el sexto Raúl Campos y Diego Nunes tuvieron dos ocasiones cada uno que pudieron seguir ampliando la renta local. La última de ellas incluso fue el larguero el que evitó que se convirtiera un nuevo gol. Hamza también tuvo una gran oportunidad tras un gran pase de Joaki que dejó solo al ceutí, que no logró encontrar puerta en su remate. Con todo perdido y con los isleños enchufadísimos en busca de más dianas el Industrias Santa Coloma ponía portero-jugador sobre la cancha para ganar protagonismo en el juego y cambiar el ritmo del partido. Pero no acabó de salirle bien la jugada a Óscar Redondo porque los baleares seguirían insistiendo y ampliando su ventaja en un auténtico festival de los de Vadillo. Otra vez Ximbinha, que no había saciado su hambre de gol, colocó el balón al fondo de la red con su ‘póker’.