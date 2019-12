Alivio con el reparto de cuotas pesqueras

Los ministros de Pesca de la Unión Europea han alcanzado este miércoles por la mañana, tras casi 21 horas de negociación, un acuerdo para el reparto de las posibilidades de pesca en el Atlántico y el mar de Norte en 2020 que incluye un recorte del 5,5 por ciento en las capturas de merluza de aguas ibéricas, frente al 20 por ciento que planteaba la Comisión Europea. En cambio el recorte es mayor en aguas del Gran Sol, del 20%, aunque ya los barcos no capturaban todo lo permitido. Con respecto al jurel pescado al sur de Fisterra y en el Golfo de Cádiz, otra prioridad para la delegación española, el acuerdo definitivo recoge un incremento del 24,3 por ciento que contrasta con la disminución del 50 por ciento que defendía Bruselas. Este aumento al cerco pescar hasta 30.200 toneladas de este recurso. No obstante, España no ha conseguido aliviar el recorte para el jurel del Cantábrico, cuya pesca descenderá el próximo año un 41 por ciento. También caerán un 3,4 por ciento las capturas de rape en aguas ibéricas aunque se verán compensadas por incrementos para esta especie en el Golfo de Vizcaya, del 7,6% y en el Gran Sol, del 7. Por su parte la pesca de gallos es la que sale de la negociación con incrementos en todas las poblaciones. El sector se ha mostrado aliviado tras un acuerdo que plantea un balance positivo frente a las primeras estimaciones que hablaban de drásticos recortes en todas las pesquerías.

Seguir leyendo