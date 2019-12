Bilbao crea un censo de músicos callejeros

El ayuntamiento de Bilbao está tratando de poner orden las actuaciones de los músicos callejeros con un censo de artistas. La actividad estaba regulada con la Ordenanza de Uso del Espacio Público de 2010 pero las diferentes interpretaciones de los dos artículos que regulaban esta actividad estaban provocando cierto caos.

La norma distingue entre actuaciones con autorización, “que se otorgarán muy excepcionalmente para casos muy señalados y puntuales", y las libres que deben cumplir requisitos como no superar los 70 decibelios o la obligación de cambiar de ubicación después de permanecer 45 minutos en un lugar. ¿El problema? Que todos se acogían a esta segunda vía.

El área de Espacio Público ha publicado una instrucción, a la que hemos tenido acceso en Radio Bilbao, para crear un censo de artistas. Desde hace dos meses, para poder tocar en la calle es imprescindible tener visible una ‘txartela’ que expide el propio ayuntamiento en sus oficinas. Es gratuita y se renueva cada año. Se han dado de alta 138 artistas. En el registro consta el nombre y el contacto, además del instrumento y el lugar que frecuentan. La orden también ha prohibido el uso de megafonía aunque se contemplan excepciones. “Algunos tocan la guitarra eléctrica y entendemos que necesitan un amplificador. En esos casos les haremos una autorización expresa delimitando las zonas en las que puede tocar, que sean amplias y sin viviendas cercanas”, explica el jefe de proyectos e inspección de Espacio Público, Javier Ríos.

Los cambios no acaban aquí

Los servicios jurídicos están redactando una segunda instrucción aún más restrictiva. El consistorio tiene recopiladas “unas 200 quejas de cinco o seis personas”, que viven cerca de las zonas más rentables y soportan el sonido, o el ruido, durante todo el día.

La intención es "dejar en cuarentena", durante seis meses desde su aprobación, algunas zonas saturadas como la plazuela de la Catedral de Santiago, la calle de la Cruz, Portal de Zamudio o Bidebarrieta, además de las inmediaciones del Corte Inglés en la Gran Vía. También se contempla delimitar el horario de las actuaciones en el Casco Viejo.Esperar a las 11 horas, a que se retiren los vehículos de la carga y descarga para empezar el día, acabar cuando bajan la persiana los comercios (a las 20:30 horas y no a las 22 horas como señala la ordenanza) y abrir un paréntesis a la hora de la siesta. El ánimo es “poner en valor” a los artistas “de verdad”, y descartar a quienes no lo son. En esta línea, Ríos aventura que se podrían propiciar sinergias con el área de Cultura de cara a promocionarles “porque hay gente realmente buena”.

No es óbice para que, llegado el caso y ante “reiterados incumplimientos” se pueda plantear decomisar los instrumentos. Estas nuevas directrices se han coordinado en tres reuniones con la policía municipal