Demografía sin dramas

¡Cuántas veces hemos hablado de emergencia demográfica! Las proyecciones calculan que en Euskadi en 2031 el 28% de los vascos tendrá más de 65 años. Siempre había deducido que seremos una sociedad más vieja, más enferma, en la que los sistemas sanitario y de pensiones serán insostenibles.

Bueno, pues no necesariamente. El informe 'Kointuraz' del Gobierno vasco dedica su último número al envejecimiento, un proceso "evidementemente positivo", escribe el sociólogo Unai Martín. Sostiene ahí que los 65 años ya no sirven para definir la vejez, que mejor es el tiempo que queda de vida; que en Euskadi el aumento de mayores no ha causado mayor morbilidad y solo un aumento del diez por ciento del gasto sanitario (que sube más por el precio de la tecnología). En cuanto a las pensiones, que sólo nos fijamos en los gastos, los mayores, y no en los ingresos, los trabajadores. Que también faltan cotizantes: más empleos y de mejor remuneración.

En definitiva, el envejecimiento no amenaza, en su opinión, la sostenibilidad del sistema. Hacernoslo creer es un discurso interesado, para que pierda legimitidad y busquemos soluciones individuales: seguros y pensiones privadas.

Reconozco que nunca lo había visto así. Para tenerlo en cuenta.