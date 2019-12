David Palomar: "Yo no he pedido ser el sucesor de Chano Lobato"

Desde niño ya apuntaba maneras. "Era un soñador, se atrevía con todo, le gustaba probar, era libre, le ponía pasión a cada cosa que hacía". Quien le describe le conoce bien. Es su hermana, María Ángeles García Palomar, quien con una llamativa soltura, ejerce de presentadora en un acto muy especial: la presentación del vídeo de la primera canción del nuevo disco de David Palomar, La verdad. Es un tema que le aleja del flamenco más puro y le acerca a la música urbana. Un sitio donde Palomar se siente cómodo, aún siendo consciente de que muchos se lo reprocharán. "A mí muchos me ven como el sucesor de Chano Lobato, pero yo nunca lo he pedido".

La verdad tiene raíces flamencas, pero suena también a otras músicas, sin parecerse ni querer imitar ningún estilo. Es un sello propio que marca la diferencia en la ambición musical del dúo que forman David Palomar y Riki Rivera. La verdad es el primer plato de un menú más amplio, que se transformará en disco a lo largo de 2020. "Nuestra idea es ir presentando cada nuevo tema con un vídeo", explica. Como un niño impaciente que abre los regalos el día de los Reyes Magos, nada más exhibir su primera canción, David Palomar ya tiene ganas de hablar de las siguientes.

Pero empezando con la primera, La verdad quiere ser una canción con mensaje. Tanto la letra como el vídeo hablan de un riesgo real, el de la proliferación de plásticos en los océanos, y se alinea con las reivindicaciones en torno al cambio climático. Está dirigido por Gema Lozano, que firma con solvencia un vídeo ensalzado por la imponente presencia de Eduardo Guerrero y una solemne puesta en escena.

Según lo que avanza Palomar, todas las canciones tendrán alguna reivindicación. Hablará de violencia de género en un tema para el que persigue colaboraciones especiales. Y hablará de locura, de la necesidad de respetar la locura en todos sus sentidos. Dice que le inspira su hijo, otra mente libre, que apunta maneras en el rap. "Muchos sonidos que estoy escuchando nuevos y que me gustan me los enseña mi hijo", confiesa. Maldice el "sistema educativo de mierda" que encorseta a los niños y nos les deja desarrollarse libremente. De ahí su canto a la locura.

Palomar enfiló en sus primeros arranques flamencos, cuando ganó el concurso de Córdoba o sacó su disco Trimilenaria, por la senda de la ortodoxia y la herencia casi impuesta de los grandes del cante de Cádiz. "Has cambiado la silla de nea por la boca de metro", le espeta el profesor Francisco Perujo durante la presentación de La verdad. Palomar huye de corsés. No le gustan las imposiciones, aunque disfrute por alegrías, cantiñas y tanguillos. Quiere ser libre, apasionado y soñador como el niño que describe su hermana que era. Y en ese bosque en el que avanza su carrera no quiere veredas hechas, como la de grandes como Chano Lobato o Mariana Cornejo. Le llama más la del más innovador Morente. Pero si tiene que coger un camino, coge el suyo propio. Esa es su verdad.