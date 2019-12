Los vecinos del West recurrirán la ampliación de horarios "incluso ante el Defensor del Pueblo"

Los vecinos de la zona del West End recurrirán la modificación de los horarios de cierre de los locales de ocio aprobada por el Ayuntamiento y no descartan incluso llegar al Defensor del Pueblo. Dicen que se comete un gran error porque había un amplio consenso para cambiar el modelo turístico y ahora “se echan por tierra los pocos avances que habían logrado y se vuelve al libre albedrío”.

El portavoz de los vecinos afectados, Manuel Balboa, que ha estado en el programa ‘Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera’, recuerda que varios vecinos han sufrido problemas de salud por culpa del ruido y sin embargo, el Consistorio no les ha consultado antes de modificar los horarios de invierno para ampliarlos en dos horas.

No lo ven igual los empresarios del West, que insisten en que "no es justo mantener los mismos criterios en invierno y en verano". Su representante, Pepe Colomar, que también ha pasado por los micrófonos de la SER, asegura las mediciones realizadas en temporada baja han dado resultados positivos y por tanto, "no tiene sentido perjudicar la actividad económica de los pocos negocios que abren en invierno".

Y por su parte los hoteleros piden un cambio de mentalidad a los empresarios de la zona para cambiar el modelo, pero también la elaboración de un Plan Integral que contemple inversiones públicas y que apueste por un cambio progresivo y consensuado. Lo ha hecho el vicepresidente de los hoteleros de Sant Antoni, Juanjo Planells, que también ha estado en 'Hoy por Hoy'.