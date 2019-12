Multas de hasta 3.000 euros por incumplir la ordenanza de ocupación de vía pública en Vila

Incumplir el permiso de ocupación de la vía pública puede acarrear multas que van de los 750 a los 3.000 euros y hasta la revocación de la autorización. Es uno de los aspectos que se recogen en la nueva Ordenanza del Ayuntamiento de Ibiza que se ha aprobado inicialmente en pleno.

La concejala de Comercio, Desiré Ruiz, recuerda que la normativa que está en vigor se aprobó en 2008 por lo que hace falta una nueva regulación "que garantice el equilibrio entre intereses privados y públicos." Todo esto debe servir asegura para que la ciudad luzca "más racional, ordenada y humana". Ruiz afirma que la normativa "define mejor los elementos de las zonas de ocupación, las consecuencias de los incumplimientos, convierte en automáticas las renovaciones y aplica un método de pago nuevo para evitar la morosidad".

Asegura que lo que se busca es "un cambio radical de ocupación del espacio público y dar respuesta la problemática de casos aparecidos en los últimos años en algunas zonas que no estaban contempladas". Esas zonas serían las de Vara de Rey y ses Figueretes.

El portavoz del Partido Popular, José Vicente Marí Bosó, dice que la ordenanza generará "inseguridad jurídica porque, todo aplica criterios discrecionales y hay más peligro de que se cometan irregularidades". Marí Bosó afirma que "hay que regular las situaciones para que los ciudadanos sepan a qué atenerse".

Política de exclusión social

El PP también ha pedido explicaciones por la ubicación del centro de primera acogida en sa Bodega. El concejal Ignacio García ha acusado al gobierno de dar bandazos en su política de exclusión social "mientras crece de forma exponencial el número de personas que duermen en la calle".

La teniente de alcalde, Carmen Boned, ha respondido a las críticas acusando al PP de "intoxicar" y de no tener "sensibilidad" con las personas más necesitadas Boned asegura que los conservadores "tienen un desconocimiento de la realidad cuando hablan de las políticas sociales".

El alcalde Rafa Ruiz ha señalado que fue un gobierno progresista el que facilitó las dependencias de sa Bodega para los estudios de la Escuela de Adultos.

La Navidad en Vila

Por cierto que los 'populares' ha vuelto a acusar al gobierno de "querer cargarse la Navidad". Palabras de la concejal Lourdes Cardona por las quejas de algunos vecinos, comerciantes o artesanos por la iluminación de las calles y los actos programados. " No hay un ambiente navideño, no se percibe en la calle, dice Cardona". La concejala de fiestas, Montse García, ha respondido destacando las "numerosas felicitaciones" que han recibido por el programa de este año. " No entraremos en una guerra de luces, pero hemos recibido reiteradas felicitaciones por las iluminaciones y las actividades", sostiene García.

El coste de la iluminación es de 148.000 euros a lo que hay que sumar otros 168.000 por el resto de actos programados